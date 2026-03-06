A Coruña abre el plazo para reservar plazas en las escuelas infantiles municipales

La Red de Escuelas Infantiles Municipales (EIM) de A Coruña abre este lunes 9 de marzo el período para que las familias puedan reservar plaza para el próximo curso escolar.

Los niños y niñas que ya están matriculados tienen de plazo hasta el jueves 12 para confirmar su continuidad o solicitar traslado a otro centro.

A partir del viernes 13, el Ayuntamiento publicará en su web la bolsa de plazas disponibles para nuevos ingresos, dando paso a la preinscripción en línea que estará abierta del 16 al 30 de marzo.

La resolución definitiva se hará pública el 30 de junio, y el periodo de matrícula será del 1 al 10 de julio.

Ampliado el horario gratuito

Entre las novedades de este año, se establece la gratuidad del horario ampliado, aprobado esta semana en la Junta de Gobierno.

Esto permitirá que los pequeños que necesiten permanecer en la escuela más de ocho horas, hasta un máximo de diez, puedan hacerlo sin coste adicional, pagando únicamente por servicios complementarios como el comedor escolar.

Otra medida destacada es la implantación de una lista de espera única para toda la red de EIM, en lugar de las listas individuales por centro.

Esto permitirá que cuando surjan vacantes en cualquiera de los ocho centros, las plazas puedan asignarse de forma más ágil a las familias interesadas, incluidas aquellas que se trasladen a la ciudad por motivos excepcionales durante el curso.

El Ayuntamiento gestiona actualmente ocho escuelas infantiles: Arela (Elviña), Carricanta (O Castrillón), Os Cativos (Palavea), Agra do Orzán, Os Rosales, A Caracola (Novo Mesoiro), la Luís Seoane y la EIM de Monte Alto, esta última renovada durante la remodelación del mercado del barrio y prevista para abrir en septiembre.