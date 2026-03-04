El rector de la Universidad de Santiago se muestra "sorprendido" con la dinámica de las elecciones

El actual rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, se ha mostrado "sorprendido" con la dinámica en la que se están desarrollando las elecciones a rectora, señalando que existen aspectos del proceso que "no le gustan mucho", ni a él ni a parte de la comunidad universitaria.

En declaraciones a los medios este miércoles en Santiago, López se ha referido a una dinámica clara de gobierno/oposición" que no era habitual anteriormente.

"Ojalá que esto se quede en una situación que se vive dentro de un periodo de campaña electoral", ha apuntado.

"Yo siempre presumí de que en la universidad teníamos una forma de hacer en la que competíamos, había rivalidades, votabas y al día siguiente todos estábamos sumando para trabajar a favor de la universidad", aclaró.

Pese a todo, ha expresado su confianza en que, una vez finalizada la votación del próximo miércoles, "las aguas vuelvan a su cauce" y ha recordado que la decisión recaerá en la comunidad universitaria y que él mismo participará en el proceso "como un universitario más".