Las ANPAS alertan de incidencias en 70 centros públicos con 22.000 alumnos en A Coruña
Las familias denuncian un deterioro "progresivo y alarmante" y convocan una manifestación el 28 de febrero
La Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos de la provincia de A Coruña ha hecho público un informe en el que alerta de un deterioro "progresivo y alarmante" del sistema educativo público.
El documento recoge incidencias en alrededor de 70 centros que escolarizan a unos 22.000 alumnos y alumnas, aunque advierte de que la problemática afecta a más colegios e institutos del territorio.
El informe, elaborado a partir de las aportaciones directas de las asociaciones de familias, identifica carencias estructurales en profesorado y personal de apoyo, deficiencias en infraestructuras, problemas de accesibilidad y falta de recursos sociosanitarios, además de insuficiencias en limpieza y mantenimiento que, según la Federación, están comprometiendo la calidad educativa, la inclusión y la seguridad.
En el ámbito docente, el documento señala una sobrecarga generalizada. El 78% de los centros tiene ratios elevadas sin refuerzos suficientes y el 65% denuncia falta de profesorado especialista, como PT, AL, orientación, Educación Física, idiomas o tecnología.
Además, el 72% de los CPI y centros rurales sufre itinerancia constante y falta de estabilidad en los equipos, mientras que el 40% de los IES no puede garantizar la libre elección de optativas por falta de docentes. El 55% asegura que la atención a la diversidad depende de apoyos parciales y discontinuos.
Las familias advierten de que esta situación provoca "una pérdida real de equidad educativa, una sobrecarga extrema del profesorado y una atención insuficiente al alumnado con mayores necesidades".
El informe también refleja carencias estructurales en personal cuidador, enfermería y limpieza. El 74% de los centros ordinarios tiene alumnado con necesidades educativas especiales sin personal cuidador suficiente y el 52% denuncia exclusiones en transporte escolar y servicios madrugadores.
Además, el 68% reclama enfermera escolar y el 61% un psicólogo o psicóloga educativa, mientras que el 57% señala insuficiencia de personal de limpieza y mantenimiento.
En cuanto a las infraestructuras, los datos recogen que el 70% de los centros presenta goteras, humedades o filtraciones y el 63% tiene instalaciones eléctricas obsoletas o insuficientes. El 55% denuncia baños deteriorados y problemas de fontanería, el 48% carece de accesibilidad plena y el 60% tiene patios o pistas deportivas en mal estado. El 42% asegura que las incidencias estructurales se prolongan más de un año sin solución.
La Federación denuncia además una respuesta administrativa lenta y desigual. El 76% de los centros afirma que las incidencias tardan meses o años en resolverse y el 62% percibe desigualdades territoriales evidentes entre ayuntamientos.
También se señala la retirada de apoyos cuando se incorporan nuevos casos y la llegada tardía de orientación educativa, especialmente en CPI y zonas rurales.
Ante esta situación, la Federación Provincial de ANPAS, junto con cerca de 200 ANPAS federadas, ha convocado una manifestación el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas, con salida en la Praza de Ourense y llegada al Paseo del Parrote, en A Coruña.
Las familias reclaman recursos estables en profesorado y personal de apoyo, infraestructuras seguras y accesibles, servicios complementarios inclusivos, equidad territorial y planificación con diálogo real con la comunidad educativa.
"Garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa en la provincia de A Coruña pasa por asegurar profesorado estable y centros seguros que respondan a las necesidades reales del alumnado", concluye la Federación.