Las ANPAS alertan de incidencias en 70 centros públicos con 22.000 alumnos en A Coruña

Las familias del CEIP Valle Inclán de Oleiros (A Coruña) se visten de luto por la pérdida de los profesores. Concello de Oleiros.

La Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos de la provincia de A Coruña ha hecho público un informe en el que alerta de un deterioro "progresivo y alarmante" del sistema educativo público.

El documento recoge incidencias en alrededor de 70 centros que escolarizan a unos 22.000 alumnos y alumnas, aunque advierte de que la problemática afecta a más colegios e institutos del territorio.

El informe, elaborado a partir de las aportaciones directas de las asociaciones de familias, identifica carencias estructurales en profesorado y personal de apoyo, deficiencias en infraestructuras, problemas de accesibilidad y falta de recursos sociosanitarios, además de insuficiencias en limpieza y mantenimiento que, según la Federación, están comprometiendo la calidad educativa, la inclusión y la seguridad.

En el ámbito docente, el documento señala una sobrecarga generalizada. El 78% de los centros tiene ratios elevadas sin refuerzos suficientes y el 65% denuncia falta de profesorado especialista, como PT, AL, orientación, Educación Física, idiomas o tecnología.

Además, el 72% de los CPI y centros rurales sufre itinerancia constante y falta de estabilidad en los equipos, mientras que el 40% de los IES no puede garantizar la libre elección de optativas por falta de docentes. El 55% asegura que la atención a la diversidad depende de apoyos parciales y discontinuos.

Las familias advierten de que esta situación provoca "una pérdida real de equidad educativa, una sobrecarga extrema del profesorado y una atención insuficiente al alumnado con mayores necesidades".

El informe también refleja carencias estructurales en personal cuidador, enfermería y limpieza. El 74% de los centros ordinarios tiene alumnado con necesidades educativas especiales sin personal cuidador suficiente y el 52% denuncia exclusiones en transporte escolar y servicios madrugadores.

Además, el 68% reclama enfermera escolar y el 61% un psicólogo o psicóloga educativa, mientras que el 57% señala insuficiencia de personal de limpieza y mantenimiento.

En cuanto a las infraestructuras, los datos recogen que el 70% de los centros presenta goteras, humedades o filtraciones y el 63% tiene instalaciones eléctricas obsoletas o insuficientes. El 55% denuncia baños deteriorados y problemas de fontanería, el 48% carece de accesibilidad plena y el 60% tiene patios o pistas deportivas en mal estado. El 42% asegura que las incidencias estructurales se prolongan más de un año sin solución.

La Federación denuncia además una respuesta administrativa lenta y desigual. El 76% de los centros afirma que las incidencias tardan meses o años en resolverse y el 62% percibe desigualdades territoriales evidentes entre ayuntamientos.

También se señala la retirada de apoyos cuando se incorporan nuevos casos y la llegada tardía de orientación educativa, especialmente en CPI y zonas rurales.

Ante esta situación, la Federación Provincial de ANPAS, junto con cerca de 200 ANPAS federadas, ha convocado una manifestación el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas, con salida en la Praza de Ourense y llegada al Paseo del Parrote, en A Coruña.

Las familias reclaman recursos estables en profesorado y personal de apoyo, infraestructuras seguras y accesibles, servicios complementarios inclusivos, equidad territorial y planificación con diálogo real con la comunidad educativa.

"Garantizar una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa en la provincia de A Coruña pasa por asegurar profesorado estable y centros seguros que respondan a las necesidades reales del alumnado", concluye la Federación.