La Xunta ofrecerá este 2026 un total de 1.750 plazas para preparar el Celga

La Xunta de Galicia ampliará este año su oferta formativa para la obtención del certificado Celga con 1.750 nuevas plazas distribuidas en 50 cursos, tanto presenciales como online. El anuncio lo realizó el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante su intervención en el Parlamento de Galicia, donde avanzó que el plazo de solicitud se abrirá mañana.

Según explicó, el objetivo es facilitar que "cada vez más personas, desde cualquier parte del mundo, puedan aprender y certificar sus competencias en la lengua acudiendo a las posteriores pruebas".

La convocatoria, que se publica hoy en el Diario Oficial de Galicia, incluye 14 cursos presenciales y 36 en modalidad online. Podrán solicitarlos, a través del Portal da Lingua, todas las personas mayores de 16 años interesadas en mejorar su conocimiento del gallego y preparar las pruebas oficiales de los niveles Celga 2, 3 y 4.

Durante su intervención, López Campos subrayó la necesidad de "seguir apostando por brindar a la ciudadanía oportunidades para estudiar, examinarse y aprender nuestro idioma". En especial, hizo referencia a las personas que no nacieron en Galicia, "a las que debemos acercar nuestra cultura y nuestra lengua con el fin de impulsar y dar prestigio al uso de nuestro idioma en distintos ámbitos y contextos de la sociedad".

En esta línea, recordó que el pasado año 1.500 personas de hasta 34 nacionalidades participaron en los cursos: "A través de esta medida, una de las primeras puestas en marcha en el marco del Pacto Lingüístico, estudiaron la lengua gallega personas de lugares como Colombia, Perú, Cuba, Marruecos, Brasil, Argentina y República Dominicana".

El conselleiro también destacó otras iniciativas formativas impulsadas para fomentar el uso del gallego en sectores como la sanidad, la justicia o la administración pública, así como proyectos orientados a su incorporación en el ámbito tecnológico. Tal y como indicó, "otras se han sumado para impulsar el uso del gallego en las tecnologías, con su incorporación a videojuegos, aplicaciones educativas o con la creación de contenidos en diferentes plataformas digitales".