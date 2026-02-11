El CEIP Wenceslao Fernández se manifiesta en A Coruña pidiendo una solución a las filtraciones

El CEIP Wenceslao Fernández Flórez de A Coruña se ha movilizado una vez más reclamando soluciones a los problemas de filtraciones que están sufriendo en el centro. Las familias de los menores denuncian que esta situación se "agrava" cada día, especialmente en estas últimas semanas debido a las borrascas.

Así lo ha expuesto, en declaraciones a Europa Press, Noemí González, miembro del ANPA, quien ha explicado que cuando regresaron de las fiestas de Navidad desde el colegio se les informó que estaba "entrando agua".

"A partir de ahí los niños empezaron a dar clase con cubos dentro", ha indicado para asegurar que en una de las aulas tienen que colocar también toallas. Estos problemas existen también, ha añadido, en el patio interior o en la sala de usos. A eso suma, "ventanas carcomidas o que no cierran por la humedad", lo mismo, asevera, que ocurre con algunas puertas.

"Esto afecta a niños y niñas con problemas respiratorios, aparte de la insalubridad", recalca para explicar que hasta ahora no han tenido una respuesta ni por parte de la Xunta ni por parte del Ayuntamiento de A Coruña.

En alusión a las declaraciones a medios de comunicación, ha recordado que la alcaldesa herculina, Inés Rey, "dijo que había mandado escrito a la Xunta", ha apuntado en relación a la demanda sobre qué actuaciones de este tipo corresponden, incidió la regidora, a la Administración gallega.

"No nos vale, necesitamos respuestas firmes", ha insistido para reclamar que se haga una revisión del centro y adoptar medidas urgentes. En este sentido, avanza que seguirán protestando.