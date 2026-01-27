Rosa Crujeiras presenta un proyecto para "avanzar y transformar" la Universidad de Santiago

La candidata a rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha presentado esta mañana su proyecto para "avanzar y transformar" la institución, con el objetivo de "liderar la enseñanza y la investigación de vanguardia en Galicia".

"Tenemos un proyecto para la Universidade de Santiago de Compostela donde queremos avanzar y transformarnos y liderar la enseñanza y la investigación de vanguardia en Galicia", ha afirmado Crujeiras durante la presentación de su candidatura en la Facultad de Matemáticas en Santiago.

La candidata, que ha presentado a las nueve personas que conforman su equipo, ha destacado que su programa aborda los "muchos desafíos" que afrontará la USC en los próximos años, entre los que ha citado "cuidar y mejorar la docencia, dotarse de una nueva organización y apoyar a las personas que forman parte de la universidad".

Crujeiras ha señalado que su proyecto busca hacer de la USC "un ejemplo de buen gobierno y progreso colectivo", en este sentido, ha apostado por "reforzar y ampliar" acciones destinadas a "mejorar la empleabilidad, la atención al acompañamiento, la participación y el derecho a una igualdad real y efectiva".

"Llevamos dentro de nuestras vicerrectorías un ámbito de diversidad con el que pretendemos atender, por un lado, la diversidad LGTBIQ+ y, por otro lado, hacer una USC inclusiva y accesible con una atención adecuada para las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales", ha insistido.

De hecho, ha insistido en que la USC cuenta con 264 personas con necesidades educativas especiales y ha lamentado que, en este momento, no se les está ofreciendo una atención personalizada ni un seguimiento adecuado.

"Un ejemplo de integridad académica"

Crujeiras ha señalado que su proyecto busca hacer de la USC "un ejemplo de ética e integridad académica y de gestión". Entre las medidas que ha avanzado, se ha referido a la necesidad de "actualizar las competencias en materia de innovación docente" y "reforzar los servicios de atención, las ayudas y el acompañamiento" a los estudiantes.

Asimismo, ha abogado por "elaborar, implementar y evaluar una estrategia de investigación" para la USC, "identificar áreas estratégicas, derechos científicos y consolidar la estructura investigadora".

En el ámbito económico, la candidata ha advertido del "déficit en los gastos corrientes" de la universidad y de la necesidad de "una planificación plurianual rigurosa y ambiciosa" para el nuevo plan de financiación.

Con todo, Crujeiras ha concluido agradeciendo el "aliento constante" recibido durante las últimas semanas por parte de la comunidad universitaria y ha expresado su confianza de que apoyen su propuesta el próximo 12 de febrero, día de la votación.