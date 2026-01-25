Miño (A Coruña) casi duplica su oferta de plazas de educación infantil para el próximo curso

El Ayuntamiento de Miño ofertará casi el doble de plazas de educación infantil a partir del próximo curso, tras recepcionar esta semana las obras que han permitido transformar la antigua escuela unitaria de Xarío en una nueva escuela infantil. Gracias a esta actuación, las plazas para niñas y niños de 0 a 3 años pasarán de las 76 actuales a un total de 129.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, junto a otros miembros del gobierno local, visitó las nuevas instalaciones, que cuentan con tres aulas independientes, cada una con su propio patio, además de comedor y zona verde.

El proyecto contó con un presupuesto de 265.970,05 euros, financiados a través de una subvención con fondos europeos Next Generation, canalizados mediante la Xunta de Galicia.

Vázquez Faraldo destacó que "este es un investimento moi necesario, xa que estamos dando resposta a unha demanda crecente derivada do crecemento constante de poboación que estamos a experimentar, con máis de 7.000 habitantes e unha elevada porcentaxe de familias con nenos e nenas".

El regidor recordó además que "no ano 2019, cando chegamos ao goberno, había 56 prazas, e coa última ampliación que fixemos na Ceboliña chegamos ás 76 actuais; agora serán 129", subrayando así el esfuerzo sostenido del Ayuntamiento por reforzar los servicios educativos y facilitar la conciliación familiar.