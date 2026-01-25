Imagen de la escuela.

Imagen de la escuela. Concello de Miño.

Miño (A Coruña) casi duplica su oferta de plazas de educación infantil para el próximo curso

El Ayuntamiento amplía de 76 a 129 las plazas de 0 a 3 años tras la apertura de la nueva escuela infantil de Xarío

El Ayuntamiento de Miño ofertará casi el doble de plazas de educación infantil a partir del próximo curso, tras recepcionar esta semana las obras que han permitido transformar la antigua escuela unitaria de Xarío en una nueva escuela infantil. Gracias a esta actuación, las plazas para niñas y niños de 0 a 3 años pasarán de las 76 actuales a un total de 129.

Imagen del ayuntamiento de Miño.

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, junto a otros miembros del gobierno local, visitó las nuevas instalaciones, que cuentan con tres aulas independientes, cada una con su propio patio, además de comedor y zona verde.

El proyecto contó con un presupuesto de 265.970,05 euros, financiados a través de una subvención con fondos europeos Next Generation, canalizados mediante la Xunta de Galicia.

Vázquez Faraldo destacó que "este es un investimento moi necesario, xa que estamos dando resposta a unha demanda crecente derivada do crecemento constante de poboación que estamos a experimentar, con máis de 7.000 habitantes e unha elevada porcentaxe de familias con nenos e nenas".

El regidor recordó además que "no ano 2019, cando chegamos ao goberno, había 56 prazas, e coa última ampliación que fixemos na Ceboliña chegamos ás 76 actuais; agora serán 129", subrayando así el esfuerzo sostenido del Ayuntamiento por reforzar los servicios educativos y facilitar la conciliación familiar.