Las cuatro aspirantes al rectorado de la Universidad de Santiago debatirán este jueves

Alba Nogueira, María José López Couso, Rosa Crujeiras Casais y Maite Flores, las cuatro candidatas a la rectoría de la Universidad de Santiago, debatirán este jueves 22 de enero, a las 18:30 horas, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía de Santiago de Compostela. El encuentro estará moderado por Cristina Mouriño, responsable de comunicación del Consello da Cultura Galega.

El debate es especialmente relevante porque será la primera vez en la historia que la institución universitaria compostelana cuente con una rectora, un hecho clave para la USC. Las candidatas abordarán cuestiones centrales como la relación entre universidad y ciudad, la emergencia social de la vivienda, el valor histórico de la USC o su papel cultural y social en Santiago.

En el debate previo celebrado en el Ateneo de Santiago, las candidatas coincidieron en señalar la vivienda como uno de los grandes retos actuales.

En ese primer encuentro, se habló también de la internacionalización, la sostenibilidad, las infraestructuras, los edificios históricos, cultura, formación a lo largo de la vida y la necesidad de reforzar la conexión de la universidad con la ciudad y la sociedad gallega.