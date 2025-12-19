La Universidad de Santiago autoriza el acuerdo para descentralizar el grado de Medicina

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha dado el visto bueno al acuerdo para descentralizar el grado de Medicina, que había sido aprobado en noviembre por el Consello de Docencia Clínica. También ha dado luz verde a una "hoja de ruta" con demandas trasladadas por la facultad, que se abordarán en la comisión de seguimiento.

El rector de la USC, Antonio López, ha dado a conocer la noticia tras una reunión extraordinaria del Consello de Goberno, que incluía como único punto del día esta cuestión: "Lo que aprobamos es el convenio sin alterar los términos en los que venía".

Este visto bueno llega después de que, en la tarde del jueves, la asamblea de la Facultad de Medicina acordase por una amplia mayoría, 64 votos a favor frente a 21 en contra y 4 en blanco, apoyar el convenio.

Su 'no' en primera instancia fue el que, durante tres semanas, había dejado en suspenso la posibilidad de que la descentralización siguiese adelante.

De este modo, López ha asegurado que las demandas de la facultad son conocidas por las universidades de A Coruña (UDC) y Vigo (UVigo), que ha convocado una sesión de su Consello de Goberno el 23 de diciembre para votar el convenio. "(Las peticiones) no están formalizadas como un acuerdo, pero sí son conocidas", ha asegurado.

Esta hoja de ruta incluye, entre otros, la incorporación de representación del alumnado a la comisión de seguimiento, con un máximo de tres personas "con voz y voto".

También se pedirá que, en el alumnado que esté actualmente matriculado, la adscripción a las unidades docentes de las otras dos ciudades se haga según sus preferencias, "aunque no se cumplan los porcentajes".

En principio, el calendario, que prevé finalizar la descentralización en el curso 2028/29, se mantiene invariable, "salvo que se llegase a otro acuerdo" entre las cinco instituciones, las tres universidades y las Consellerías de Educación y Sanidade.

Hoja de ruta

La hoja de ruta aprobada incluye, entre otros, la incorporación de representación del alumnado a la comisión de seguimiento, con un máximo de tres personas "con voz y voto".

También se pedirá que, en el alumnado que esté actualmente matriculado, la adscrición a las unidades decentes de las otras dos ciudades se haga según sus preferencias, "aunque no se cumplan los porcentajes".

Asimismo, se instará a garantizar que el alumnado que se incorpore a las unidades descentralizadas tenga la oportunidad de poder superar materias que tenga pendientes de cursos anteriores y que puedan completar sus estudios atendiendo a las materias que tienen carácter optativo.

Además, está previsto que cuatrimestralmente se evalúe el proceso de descentralización. "Esto permite tomar decisiones de cómo va a continuar el proceso y aparecen dificultades", ha añadido López.