Oleiros (A Coruña) exige renovar el mobiliario del colegio de Santa Cruz y expedienta a la empresa de limpieza

Imagen de una de las aulas. Concello de Oleiros.

El Ayuntamiento de Oleiros ha reclamado este jueves una intervención urgente para renovar el mobiliario escolar del Colegio Parga Pondal de Santa Cruz, donde varias aulas siguen utilizando mesas y pupitres "totalmente obsoletos y deteriorados".

Desde el Gobierno local apuntan directamente a la dirección del centro y a la Consellería, a quienes instan a "cumplir con sus obligaciones" y proceder sin demora a sustituir el material dañado.

"Estamos recibiendo donaciones de colegios de toda Galicia con mobiliario en perfecto estado para enviar a otros países, y sin embargo aquí, en Santa Cruz, hay aulas con material que da auténtica pena", lamentó el alcalde.

El Ejecutivo municipal también ha confirmado la apertura de un expediente sancionador contra la empresa encargada de la limpieza de los centros educativos públicos, tras detectar incumplimientos reiterados del contrato.

La situación es especialmente preocupante en las aulas de infantil del Parga Pondal, donde el Ayuntamiento elaboró un informe técnico que evidencia deficiencias graves en el servicio.

En las últimas semanas, el propio Ayuntamiento acometió la renovación del suelo de estas aulas de infantil, una actuación que correspondía a la Xunta pero que el Gobierno local decidió asumir "para garantizar que los niños y niñas pudiesen disfrutar de un espacio en condiciones dignas".

A esta intervención se suma la reciente renovación de la pista polideportiva, también financiada con fondos municipales.

Pese a que el mantenimiento de los centros educativos es, en gran medida, una competencia autonómica, el Ayuntamiento denuncia que la Xunta "rara vez actúa con la agilidad necesaria".

Por este motivo, el Gobierno local continúa ejecutando obras y mejoras a petición de las direcciones de los centros y de las ANPA, con el objetivo de asegurar el bienestar del alumnado.