Estudiantes del máster textil de la UDC descubren desde dentro cómo trabaja Inditex

El alumnado del máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible de la UDC tuvo este jueves una inmersión directa en el corazón operativo de Inditex.

Los estudiantes de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol visitaron la sede central de Arteixo, donde pudieron observar de cerca cómo se articula uno de los modelos logísticos y creativos más influyentes del sector.

Durante el recorrido, el grupo conoció todo el ciclo del producto, una cadena en la que cada fase resulta crucial.

Desde los primeros bocetos en los departamentos de diseño, pasando por las áreas de patronaje, estilismo y merchandising, hasta la parte dedicada al escaparatismo, los estudiantes descubrieron cómo cada detalle se coordina para que una prenda llegue a las tiendas en cuestión de semanas.

Acompañados por profesionales de la compañía, pudieron plantear dudas, analizar procesos y observar en directo el funcionamiento de una estructura que combina creatividad, rapidez y sostenibilidad.

La visita permitió al alumnado comprender mejor la realidad profesional que les espera en un sector en plena transformación, marcado por la innovación y por la creciente responsabilidad ambiental.