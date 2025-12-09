La UDC avanza en la renovación de sus órganos de gobierno y nombra dos doctores honoris causa

La Universidade da Coruña dio este martes un nuevo paso en la renovación de sus órganos de gobierno, un proceso que culminará en abril en cumplimiento de la LOSU.

En la sesión del claustro celebrada esta mañana, la institución aprobó además el nombramiento como doctores honoris causa de la científica Marisol Soengas y del investigador estadounidense Emery N. Brown, dos figuras de referencia internacional vinculadas a la UDC a lo largo de su trayectoria.

En su intervención, el rector Ricardo Cao presentó un amplio informe en el que repasó los avances en la adaptación normativa a la LOSU.

Subrayó que la UDC fue la primera universidad del Sistema Universitario Galego en aprobar sus nuevos Estatutos, en vigor desde el pasado 28 de octubre, lo que abre una etapa de ajustes que implicará a toda la comunidad.

El borrador del nuevo reglamento electoral acaba de finalizar su período de exposición pública y en las próximas semanas también lo hará el de régimen interno de centros.

Una vez aprobado el marco electoral, se convocarán elecciones a Claustro, Consello de Goberno, Consello de Estudantado, Xuntas de Centro y departamentos, además de los cargos unipersonales que por primera vez se elegirán por votación.

Cao recordó que la LOSU exige que tanto el nuevo Claustro como el Consello de Goberno estén constituidos antes del 12 de abril de 2026, un objetivo que, aseguró, "se cumplirá", pese al intenso trabajo que resta por delante.

En el ámbito académico, el rector destacó las cifras positivas de matrícula del curso 2025/2026, con una ocupación media del 95,3% de las plazas ofertadas.

Un total de 45 titulaciones alcanzaron entre el 98 y el 100% de ocupación, mientras que solo quedaron 156 plazas vacantes de las 3285 ofertadas.

En máster, la UDC registra un leve incremento de ocupación, que pasa del 78,9% al 81%, y en movilidad internacional se produjo un notable aumento de solicitudes para el próximo curso, con 758 estudiantes interesados frente a los 650 del primer llamamiento del año anterior.

En materia de personal, la universidad cerrará el ejercicio con 61 plazas de profesorado ayudante doctor convocadas y con la estabilización de 31 de ellas como profesorado permanente laboral.

En investigación, Cao remarcó que 2025 se cerrará con una captación récord de fondos internacionales, superando incluso los proyectos estatales, reflejo del sólido impulso investigador de la institución.

La ciudad de las TIC

Uno de los bloques centrales del informe fue la evolución del proyecto de la Ciudad de las TIC, que vive un "momento decisivo", según el rector.

Recordó la firma del convenio entre la UDC y el Ayuntamiento de A Coruña, que permitirá al consistorio asumir la transformación urbana del área mientras la universidad recibe tres edificios en cesión gratuita, además de 11,26 millones de euros para su rehabilitación y el desarrollo del polo tecnológico.

El proceso del grado de Medicina

Respecto a la descentralización del grado de Medicina, Cao señaló que el acuerdo alcanzado en noviembre "es beneficioso para Galicia" y llamó a que la USC dé una respuesta definitiva "en los próximos días" puesto que el calendario exige actuaciones en enero y febrero de 2026.

Si no hay acuerdo, la UDC seguirá adelante con su propuesta de titulación propia, "complementaria, innovadora y de calidad".

La situación económica

Por su parte, el vicerrector de Economía, Ángel Fernández, presentó las líneas generales del presupuesto de 2026 y el balance del plan de ajuste iniciado en 2024.

Señaló que las medidas adoptadas han permitido encaminar el reequilibrio financiero, aunque advirtió de que la intensidad del ajuste no puede prolongarse en el tiempo y que será necesario mejorar los fondos estructurales para garantizar la sostenibilidad económica sin depender de ingresos extraordinarios.

Adelantó que los presupuestos contemplarán un incremento del 3% en los ingresos ordinarios, procedentes del plan de financiación y de las matrículas.