Así fue el primer Foro Generación IA: EduEmpleo 2025: "Que nadie se quede atrás"

Santiago de Compostela acogió el pasado jueves 27 de noviembre la primera edición del Foro Generación IA: EduEmpleo 2025. El Hotel NH Collection fue el punto de encuentro para representantes de las tres universidades gallegas, la Xunta de Galicia y de distintas empresas en dónde se debatió la inminente llegada e impacto de la inteligencia artificial al mundo educativo y laboral.

El acto comenzó pasadas las 9:30 horas de la mañana con la intervención de Ion Ander Bordonaba, Director General de Inetum España.

"Queremos, desde luego, una IA responsable, social y justa, que realmente no deje a nadie atrás", comenzaba su intervención. En ella también destacó que "Galicia está liderando con su plan estratégico y la estrategia de inclusión, una transformación educativa basada en la inclusión, la digitalización responsable y reforzando la atención a la diversidad".

Finalmente, terminaba comentando que "la tecnología no es un fin, es un medio. Tenemos que ver cómo facilitar nuestra vida y estamos convencidos de una IA ética y responsable, porque la tecnología por sí sola no hace que consigamos el propósito que buscamos".

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta, también fue el responsable de inaugurar el foro en el que apostó por un "modelo híbrido" entre educación y tecnología.

El conselleiro también destacó a Galicia en el ámbito científico-técnico, apuntando que "si Galicia fose un país, sería o octavo en ciencia do mundo". De igual modo, apuntó a que E-Dixgal fue "absolutamente" pionero en el uso de tecnología en el ámbito educativo.

Román Rodríguez destacó el uso de la IA para combatir el abandono escolar en la que se podría anticipar las problemáticas y actuar para evitarlo. Para finalizar, aclaró que "temos que utilizar todo o positivo que achegan as metodoloxías educativas tradicionais con todo o positivo das medidas máis tecnolóxicas".

Román Rodríguez e Ion Ander Bordonaba en el Foro Generación IA: EduEmpleo 2025 Quincemil

A continuación, la Doctora en Tecnología Educativa, Mar Camacho Martí, a través de su ponencia explicó cómo los jóvenes están integrando el uso de las nuevas tecnologías en sus procesos de aprendizaje.

Un escenario donde "la inteligencia artificial estará integrada de manera natural, en la vida cotidiana, en la educación, en el trabajo y en la toma de decisiones", hablando ya de "nativos en IA". También añadía que "la facilitación de la inteligencia artificial debe entenderse como un derecho educativo básico, y no como una competencia".

La doctora finalizaba con que el uso de estas tecnologías debe asegurar "que nadie se quede atrás".

Le siguió la ponencia del CEO de Analytikus, Miguel Molina, que explicó el concepto de "inteligencia aumentada" y comentó cuatro elementos: la revolución cognitiva, la hipnocracia, el tecnoactivismo y el equilibrio máquina-humano.

Según el CEO, "las IAs pueden ajustar ritmos, detectar emociones, medir avances, pero sólo el docente puede enseñar propósito, empatía y carácter".

La educación siguió siendo el tema central en la celebración de la primera debate "Educación 2025-2030" que contó con las intervenciones del profesor de la Escuela de Enxeñaría de Telecomunicación de la Universidad de Vigo, Manuel Caiero Rodríguez, de la profesora ayudante Doctora de Pedagogía y Didáctica de la Universidad da Coruña, Andrea Fernández Sánchez, del profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela, Alejandro Catalá Bolós y de la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia, Judith Fernández Novoa. María José Sánchez Gómez, de Inetum, fue la encargada de moderar la mesa.

En ella se trataron temas como la equidad y la inclusión en el uso de las herramientas digitales, la personalización de las competencias que tiene el alumnado, la digitalización, la sostenibilidad y, finalmente, al éxito relacionado con el fin de una etapa educativa enfocada en un mercado laboral.

"Que nadie se quede atrás y que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades", argumentaban y también añadían que "las tecnologías bien integradas lo que permiten es poder dar más oportunidades a todo el mundo".

La generación IA es fundamental el saber utilizar las herramientas, sobre todo dotarles de cierta norma, para qué y para qué no, y también seguir fomentando especialmente todo tipo de habilidades tradicionales", explicaban.

"Empleo e IA" fue la segunda mesa de debate del foro para debatir, a través de cinco pilares también, sobre cómo aplicar en el mundo laboral el uso de la inteligencia artificial.

Moderada por por Luis Ángel Velasco González, Copilot Cloud Solution Architect en Microsoft, contó con las intervenciones de Maruxa Álvarez, directora del Área de Emprego e Emprendemento de la Universidad de Vigo; Bertha Guijarro, coordinadora del Grado en Ciencia de Datos e IA de la Universidad da Coruña; María del Carmen Sánchez Carreira, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela; y Carlos Vázquez Mariño, Director del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG).

Mesa debate "Empleo e IA" en el Forum Generación IA: EduEmpleo 2025

"La IA va a ser un elemento en cualquier profesión y ámbito" manifestaban en donde la ética "tiene que ser un pilar fundamental".

"En una cuestión como el empleo, me parece fundamental saber por qué el sistema ha tomado la decisión que ha tomado" explicaban, y añadían que "no es legal que un sistema automático decida, sino que siempre hay un humano por encima".

El foro finalizó con el diálogo inspirador "Ética, equidad y oportunidades: ¿Cómo aseguramos que nadie quede atrás?" en la que participaron Ainara Zubillaga, Directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC, Miguel Molina, Manuel Caeiro y Javier López Pedroche, Alliance Manager en Red Hat.

diálogo inspirador "Ética, equidad y oportunidades: ¿Cómo aseguramos que nadie quede atrás?"

En él se explicó que las empresas españolas de 10 o más trabajadores "usan la IA en sus procesos productivos", un 21,1%, un 9% más que el año pasado. También se mencionaba que un 75,5% de la población española cree que la inteligencia artificial debería estar en las aulas

"Tenemos que ser muy astutos en cómo acompañar a los jóvenes para que estén mejor preparados para una realidad que no tenemos ni idea de cuál va a ser" alertaban.

"Se van a destruir puestos de trabajo y se van a crear nuevas profesiones; el concepto de profesión como tal se redefine", explicaron los ponentes. Sin embargo, finalizaron comentando las facilidades que puede tener la IA que podía "darnos más tiempo para preocuparnos más por los alumnos, para hacer otras cosas que mejoren y que no hacemos porque no tenemos tiempo".