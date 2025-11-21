Gómez Caamaño pide ver el acuerdo de Medicina para Galicia con una perspectiva "global"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido el acuerdo de descentralización de Medicina, animando a verlo desde una perspectiva "global" y no tan "local" y afirmando que es lo mejor para los alumnos.

En declaraciones a los medios este viernes desde el Hospital Clínico recogidas por Europa Press, el responsable sanitario se ha mostrado comprensivo con las posibles "inquietudes o miedos" que puedan surgir entre algunas personas, pero ha pedido ver más allá.

"Entiendo que haya gente que no esté conforme o esté disgustada con el proceso de descentralización. Es perfectamente comprensible. Pero más que desde la perspectiva local, hay que pensar más en globlal. Y creemos que es buena para Galicia", ha afirmado.

Para el conselleiro lo más importante son los alumnos. "Estamos convencidos de que tendrán la mejor formación posible porque van a tener a su disposición los mejores profesionales posibles y los mejores dispositivos sanitarios posibles", ha destacado.

Este mismo viernes se ha reunido el Consello de Goberno de la Universidade de A Coruña (UDC), que ha aprobado por unanimidad el acuerdo.