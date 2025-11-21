Gómez Caamaño pide ver el acuerdo de Medicina para Galicia con una perspectiva "global"
El conselleiro de Sanidade defiende que este texto es el mejor escenario para los alumnos
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido el acuerdo de descentralización de Medicina, animando a verlo desde una perspectiva "global" y no tan "local" y afirmando que es lo mejor para los alumnos.
En declaraciones a los medios este viernes desde el Hospital Clínico recogidas por Europa Press, el responsable sanitario se ha mostrado comprensivo con las posibles "inquietudes o miedos" que puedan surgir entre algunas personas, pero ha pedido ver más allá.
"Entiendo que haya gente que no esté conforme o esté disgustada con el proceso de descentralización. Es perfectamente comprensible. Pero más que desde la perspectiva local, hay que pensar más en globlal. Y creemos que es buena para Galicia", ha afirmado.
Para el conselleiro lo más importante son los alumnos. "Estamos convencidos de que tendrán la mejor formación posible porque van a tener a su disposición los mejores profesionales posibles y los mejores dispositivos sanitarios posibles", ha destacado.
Este mismo viernes se ha reunido el Consello de Goberno de la Universidade de A Coruña (UDC), que ha aprobado por unanimidad el acuerdo.