El Consello de Docencia Clínica ratifica el acuerdo para descentralizar el grado de Medicina en Galicia

Imagen de la reunión donde se ha ratificado el acuerdo para descentralizar los estudios de medicina. Xunta de Galicia.

El Consello para la Coordinación de la Docencia Clínica en Galicia ratificó hoy el acuerdo que hará posible la descentralización del grado de Medicina, un paso clave para distribuir los últimos cursos de la titulación entre los campus y hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña.

El consenso fue celebrado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que destacaron que se trata de un documento con visión de país y beneficios directos para el estudiantado.

El plan plantea una descentralización progresiva de la docencia teórica y práctica de 4º, 5º y 6º curso, con el objetivo de que, al finalizar el proceso en el curso 2028/2029, los tres últimos cursos de Medicina se impartan íntegramente en las ciudades de Santiago, Vigo y A Coruña.

El modelo permitirá distribuir capacidades asistenciales, aumentar plazas vinculadas y reforzar la conexión entre universidades y hospitales.

El acuerdo abre nuevas oportunidades para profesionales sanitarios de los hospitales gallegos, especialmente aquellos con acreditación para ejercer docencia universitaria, que podrán acceder a plazas vinculadas en las universidades públicas y contribuir directamente a la formación de futuros médicos.

También se favorecerá la participación en la docencia del profesorado de las universidades de Vigo y A Coruña vinculado a áreas de conocimiento propias del grado.

Todas las instituciones representadas coincidieron en que este modelo es la mejor fórmula para aprovechar el potencial conjunto del Sistema Universitario de Galicia y del SERGAS, especialmente en la titulación con más plazas de nueva admisión del sistema universitario gallego.

El acuerdo combina excelencia asistencial, capacidad docente y reparto territorial equilibrado, según insiste la Xunta de Galicia en un comunicado.

Tras su ratificación, el documento deberá tramitarse internamente en las tres universidades antes de su firma definitiva, paso previo a su implantación formal y coordinación académica.