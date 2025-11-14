La Xunta y las universidades ultiman el acuerdo para descentralizar la docencia de Medicina en Galicia

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, firmando un acuerdo con los tres rectores. Xunta de Galicia.

La tarde de este viernes dejó un paso firme hacia la descentralización de la docencia de Medicina en Galicia, tras una reunión de trabajo entre los tres rectores del sistema universitario y los conselleiros de Educación y de Sanidade.

El encuentro, celebrado después de la entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Carreira, sirvió para ratificar el acuerdo verbal ya anunciado el pasado 6 de noviembre.

Según fuentes de la Xunta de Galicia, las partes cerraron un texto consensuado que perfila el nuevo modelo docente y organizativo para la titulación de Medicina, con el objetivo de avanzar hacia una distribución más equilibrada de la formación en todo el territorio gallego.

Este documento será elevado el próximo lunes al Grupo de Traballo, encargado de su aprobación formal y de definir los siguientes pasos para su implementación.