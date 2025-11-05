Cambre (A Coruña) se moviliza por el pabellón de un colegio: "Los niños hacen gimnasia en los pupitres"

La comunidad educativa del CEIP O Graxal, en Cambre, ha dicho "basta". Después de semanas tratando de llamar la atención del Gobierno local con carteles y escritos de protesta, el ANPA Mencer ha convocado una manifestación este 7 de noviembre a las 18:00 horas, en la Casa de las Palmeras, en O Temple. Quieren denunciar el cierre del pabellón del centro y la falta de soluciones por parte del Concello.

Pero lo que en un principio iba a ser algo solo de padres y alumnos ha terminado por sumar a vecinos de todo el municipio. La protesta buscará dotar a Cambre de nuevos parques y una mejora del asfalto, algo que ya llevaban reclamando desde hace meses, pero que ahora se llevará a las calles. Todo ello lo han resumido en las tres 'P': pistas, parques y pabellones. Algo que consideran, en Cambre, "están abandonados".

David, portavoz de la ANPA Mencer, explica que el detonante fue una conversación fortuita. En una reunión informal, alguien mencionó que estaban cayendo cascotes del techo del pabellón. Alarmado, trasladó por registro al Concello una solicitud para confirmar si era cierto y pidió reunirse con el concejal de Deportes "por si corrían peligro los niños".

"Presenté el escrito a la una de la tarde y a las tres ya habían cerrado el pabellón", relata. Sin embargo, asegura que más tarde supo que "el Ayuntamiento ya estaba al tanto de la situación", gracias a las fotos enviadas por el propio conserje del recinto.

Los desprendimientos no eran menores: fragmentos de las vigas de cemento se estaban desprendiendo encima de la zona en la que habitualmente se realiza gimnasia, actividades extraescolares y los recreos del comedor en días de lluvia.

techo del pabellón de O Graxal Cedida

"Gimnasia dentro de las aulas"

Tras el cierre del pabellón, la situación se complicó aún más. Desde la ANPA explican que no recibieron comunicación oficial inmediata y que el colegio tampoco fue informado de soluciones. "Pedimos alternativas: una carpa provisional, un autobús para trasladar a los niños a otro centro… pero nada. Nos dijeron que el bus tendríamos que pagarlo nosotros, cuando el Concello aún nos debe dinero del año pasado", denuncia David.

Mientras tanto, desde el pasado 29 de septiembre, el alumnado ha tenido que prescindir de estas instalaciones: "Gimnasia la hacen en los pasillos o desde los propios pupitres incluso; fútbol y baloncesto en el patio del colegio, donde ya se han producido caídas por alcantarillas y desniveles; en días de lluvia, las actividades se improvisan dentro de clase, pese a que las familias están pagando por actividades que no se pueden realizar en condiciones".

Sustituirlo por una carpa

Según la ANPA, el 13 de octubre el concejal les aseguró que el arreglo del pabellón estaría listo "entre 10 y 15 días", con fecha prevista para los primeros quince días de noviembre. Sin embargo, a día de hoy —ya en noviembre— las obras no han comenzado.

Pabellón del CEIP O Graxal en Cambre ANPA Mencer

A ello se suma la polémica por la carpa prometida por el Concello, anunciada primero en los medios antes que a la comunidad educativa. "Lo supimos por la prensa. Fui al Ayuntamiento y me dijeron que ya estaba todo solucionado, que la carpa se ponía ya… pero seguimos esperando", explica David.

Vecinos se suman a la protesta por los parques y el mal estado del municipio

La manifestación no solo reunirá a las familias del colegio. Vecinos del Temple y de otras zonas del municipio acudirán también para reclamar soluciones ante el deterioro de los parques infantiles, algunos cerrados y otros señalizados con cintas pese a presentar hierros sueltos, clavos y estructuras dañadas. Varios menores han terminado en urgencias por accidentes en estas áreas, según denuncian los residentes.

A ello se suman quejas por el mal estado del asfalto y la falta de mantenimiento urbano, una situación que, según explican, "se viene arrastrando desde hace años".

"La gente está cansada"

La gota que colmó el vaso, cuenta David, fue la retirada por parte del Concello de las pancartas que las familias habían colocado el 27 de octubre para visibilizar el problema: "Duraron dos horas. La gente está cansada. Por eso convocamos la manifestación: para que se escuche a las familias, al colegio y a los vecinos".

Una de las pancartas Cedida

La concentración tendrá lugar este viernes 7 de noviembre a las 18:00 horas en la Casa de las Palmeras de O Temple, donde esperan que el Ayuntamiento escuche por fin las demandas de una comunidad que asegura sentirse ignorada.

Ante todas estas protestas, el Concello no ha querido hacer ningún tipo de valoración "por el momento".