La Xunta financiará los comedores de las escuelas infantiles de iniciativa social en Galicia
Las familias pagarán el servicio de comedor escolar en función de sus ingresos; aquellas con menos tendrán el comedor gratuito
Te puede interesar: Una marea de superhéroes marchan por las calles de Oleiros (A Coruña) contra los recortes en profesorado
El Consello de la Xunta autorizó este lunes una nueva convocatoria de ayudas destinadas a financiar el servicio de comedor de las escuelas infantiles de iniciativa social, en las cuales la atención educativa ya es 100 % gratuita para todas las familias usuarias. El presupuesto de esta línea de subvenciones para el actual curso 2025/26 supera los 1,2 millones de euros.
Esta orden de aportaciones permite que estas escuelas, dependientes de entidades sociales sin ánimo de lucro, ofrezcan el servicio de comedor a precios reducidos, es decir, con el mismo coste que rige para las escuelas infantiles de la red pública autonómica.
A través de esta convocatoria, que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG), las familias que lleven a sus hijos a estos centros pagarán el comedor en función de sus ingresos. Así, el precio máximo que tendrán que abonar es de 74 euros mensuales y las familias con menos ingresos tendrán el comedor gratuito.
En el curso pasado se acogieron a esta orden de aportaciones 43 centros de 0 a 3 años dependientes de entidades sociales, sumando un total de 2.172 plazas.
Esta actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno gallego por apoyar a las familias en la crianza de los hijos, con medidas como la gratuidad para todo el alumnado del 100 % de las escuelas infantiles, sean públicas, de iniciativa social o privadas, o la Tarjeta Benvida, que permite sufragar los gastos que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.
Otras iniciativas en este ámbito son: el Bono Concilia Familia, para las familias en las que los progenitores trabajan y tienen que contratar un servicio de conciliación a domicilio o un campamento; y las Casas Niño, que ofrecen atención gratuita a más de 500 familias que viven en municipios rurales donde no hay una escuela infantil.