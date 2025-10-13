La Xunta financiará los comedores de las escuelas infantiles de iniciativa social en Galicia

El Consello de la Xunta autorizó este lunes una nueva convocatoria de ayudas destinadas a financiar el servicio de comedor de las escuelas infantiles de iniciativa social, en las cuales la atención educativa ya es 100 % gratuita para todas las familias usuarias. El presupuesto de esta línea de subvenciones para el actual curso 2025/26 supera los 1,2 millones de euros.

Esta orden de aportaciones permite que estas escuelas, dependientes de entidades sociales sin ánimo de lucro, ofrezcan el servicio de comedor a precios reducidos, es decir, con el mismo coste que rige para las escuelas infantiles de la red pública autonómica.

A través de esta convocatoria, que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG), las familias que lleven a sus hijos a estos centros pagarán el comedor en función de sus ingresos. Así, el precio máximo que tendrán que abonar es de 74 euros mensuales y las familias con menos ingresos tendrán el comedor gratuito.

En el curso pasado se acogieron a esta orden de aportaciones 43 centros de 0 a 3 años dependientes de entidades sociales, sumando un total de 2.172 plazas.

Esta actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno gallego por apoyar a las familias en la crianza de los hijos, con medidas como la gratuidad para todo el alumnado del 100 % de las escuelas infantiles, sean públicas, de iniciativa social o privadas, o la Tarjeta Benvida, que permite sufragar los gastos que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Otras iniciativas en este ámbito son: el Bono Concilia Familia, para las familias en las que los progenitores trabajan y tienen que contratar un servicio de conciliación a domicilio o un campamento; y las Casas Niño, que ofrecen atención gratuita a más de 500 familias que viven en municipios rurales donde no hay una escuela infantil.