Huelga de profesorado en Galicia: 60% de seguimiento según sindicatos y 14,8% según la Xunta

La CIG ha calificado de "muy mayoritaria" la huelga de profesores realizada este jueves en los centros educativos públicos de Galicia con motivo del arranque del curso para exigir mejoras. Los sindicatos sitúan el seguimiento en más de un 60%, mientras que la Xunta lo rebaja al 14,8% y limita la protesta a la "línea estratégica de confrontación" de la CIG

La Consellería de Educación ha señalado que la jornada se está desarrollando sin incidencias, aunque con un "amplio seguimiento" que ha hecho que las actividades educativas "no funcionasen con normalidad", en palabras de la secretaria nacional de CIG Ensino, Laura Arroxo.

La secretaria de organización de STEG, Comba Campoy, ha reivindicado al comienzo de la multitudinaria manifestación en Santiago que "este grito está resonando": "Existe un sentimiento de cansancio, de hartazgo de todo el profesorado, que no se siente valorado, que siente que no puede hacer bien su trabajo".

Arroxo, por su parte, ha resaltado "la unidad del profesorado" y ha asegurado que "se está viendo" tanto en la marcha por la capital gallega como "en las aulas vacías". "El profesorado de todas las etapas está unido", ha incidido la secretaria nacional de la CIG, en referencia al seguimiento por parte de docentes de infantil, primaria, secundaria y FP.

Así, la representante de la CIG ha acusado a la Xunta de llevar 15 años realizando recortes: "Contra el desmantelamiento de la ensañanza rural, para reclamar que ya es hora de recuperar nuestros derechos... Que se dejen de tanta propaganda, que no tenemos más profesorado como ellos dicen... Que los centros están asfixiados y llevamos varios inicios de curso mendigando, los centros tienen que mendigar para que se les dé un profesor más, medio profesor más... y eso no puede ser".

Así, Arroxo ha reclamado "políticas a favor de lo público y de mejorar las condiciones laborales del profesorado". Comba Campoy, por su parte, ha coincidido en que la consellería "está yendo en contra" de los derechos del profesorado y ha indicado que "son muchos meses de insistir, de llamar a la puerta de la consellería (...) y llegó el momento de parar".

La "confrontación"

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha asegurado por su parte que el motivo de la protesta "ya es conocido". Así, el titular del departamento ha circunscrito la huelga, cuyo derecho a secundar ha defendido, a la estrategia de la CIG "fundamentalmente, que es uno de los cuatro --sindicatos-- que forman la mesa sectorial".

"Desde el primer momento en que los nuevos responsables tomaron posesión y también los responsables autonómicos plantearon como una línea estratégica de su trabajo la confrontación. Están en su derecho", ha afirmado Rodríguez este jueves a preguntas de los periodistas recogidas por Europa Press durante un acto en Compostela.

La Xunta, ha añadido el conselleiro de Educación, trabaja "en una línea diferente" y apuesta "por mejorar de forma constante" el sistema educativo. "Y lo hacemos de la mano de los otros sindicatos que firmaron el acuerdo", ha subrayado Rodríguez, que ha concluido: "Lo realmente importante en un sistema educativo son los resultados y las competencias de sus alumnos".

Más de 30.000 docentes de centros educativos públicos dependientes de la Consellería de Educación estaban llamados a secundar el paro, convocado inicialmente por la CIG y secundado por STEG.