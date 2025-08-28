La USC participa en un estudio para evaluar el potencial de 57 receptores sintéticos contra pandemias

Un estudio internacional en el que participa el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) de la Facultade de Veterinaria, José Manuel Miranda López, evalúa con resultados "prometedores" el potencial de 57 receptores sintéticos de carbohidratos.

Tal y como ha trasladado la USC, estos receptores son moléculas creadas para reconocer y unirse a carbohidratos específicos, en este caso, las glicoproteínas presentes en la membrana de los virus con cápsula.

Aunque los agentes de la unión de carbohidratos mostraron una actividad antiviral de amplio espectro frente a varios de los virus ensayados, los resultados mostraron que su eficacia es mucho mayor frente al SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19.

"Sintetizamos un total de 57 agentes de unión de carbohidratos y probamos su actividad in vitro, seleccionando los dos que mejor resultado mostraron, para realizar después un ensayo in vivo", ha explicado el investigador.

De esta manera, el mecanismo de actuación de los carbohidratos, que no demostraron toxicidad para el huésped, se realizó mediante su unión a los N-glicanos de la envoltura viral, bloqueando la unión o fusión viral.

Este descubrimiento, destaca que los N-glicanos son objetivos prometedores para el desarrollo de antivirales, ofreciendo una alternativa a los receptores proteicos, que son los "más habitualmente utilizados" como objetivos de los agentes antivirales.