Cáritas continúa en A Coruña con su campaña solidaria de entrega de material escolar Cedida

Cáritas Diocesana de Santiago–Interparroquial de A Coruña inicia la segunda y última entrega de material escolar y equipamiento deportivo para el curso 2025-2026, que beneficiará a 767 niños, niñas y adolescentes de 445 familias, aunque se prevé que se puedan sumar algunas familias más con inscripciones de última hora.

El reparto, previsto para el viernes 5 de septiembre, se centrará en tratar de dotar de artículos básicos —mochilas y estuches— a todos los cursos, mandilones a estudiantes de infantil, y material escolar prioritario a infantil y bachillerato. Además, gracias a la colaboración de distintas entidades y empresas, se entregará equipamiento deportivo como playeros, camisetas, pantalones o sudaderas.

Desde 2018, esta campaña ha hecho posible la entrega de más de 4.000 lotes de material escolar y deportivo a unos 2.500 hogares coruñeses. "Cada lápiz, cada cuaderno y cada prenda de deporte no son solo material, son ilusión, igualdad de oportunidades y un comienzo digno para el nuevo curso", destacan desde Cáritas Interparroquial de A Coruña.

Asimismo, Cáritas Coruña recuerda que la recogida sigue abierta y hace un llamamiento a empresas, entidades y particulares para reforzar los recursos necesarios de cara a esta segunda fase. En este momento se necesita sobre todo mochilas, estuches, ceras, pinturas, rotuladores, libretas, tijeras, plastilina y témperas.

Los puntos de recogida activos son:

Sede de Cáritas, Plaza de Recife, 1 – bajo (lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h)

Local de Pan de Soraluce, 2 (martes y jueves de 12:00 a 14:00 h)

El Corte Inglés (tercera planta, hasta el 22 de septiembre)

Carlin Plaza de Pontevedra, librería Salesiana, Superpapelería y Alcampo (del 14 de agosto al 10 de septiembre)

Con presencia de voluntariado en Eroski Betanzos, Carlin Plaza Pontevedra y El Corte Inglés

Cómo colaborar:

Las aportaciones económicas pueden realizarse en las siguientes cuentas bancarias:

Abanca ES65 2080 0000 7730 4000 2870

Santander ES12 0049 0007 2326 1001 9201

BBVA ES18 0182 2200 1600 0001 6533

ES55 2100 2323 9902 0009 7256

Desde Cáritas Diocesana de Santiago–Interparroquial de A Coruña agradecen la solidaridad de todas las personas, entidades y empresas que hacen posible que cada escolar pueda comenzar el curso con ilusión y dignidad.