Cáritas continúa en A Coruña con su campaña solidaria de entrega de material escolar
En la primera fase de la campaña se entregaron mochilas completas a 301 menores pertenecientes a 215 familias
Cáritas Diocesana de Santiago–Interparroquial de A Coruña inicia la segunda y última entrega de material escolar y equipamiento deportivo para el curso 2025-2026, que beneficiará a 767 niños, niñas y adolescentes de 445 familias, aunque se prevé que se puedan sumar algunas familias más con inscripciones de última hora.
El reparto, previsto para el viernes 5 de septiembre, se centrará en tratar de dotar de artículos básicos —mochilas y estuches— a todos los cursos, mandilones a estudiantes de infantil, y material escolar prioritario a infantil y bachillerato. Además, gracias a la colaboración de distintas entidades y empresas, se entregará equipamiento deportivo como playeros, camisetas, pantalones o sudaderas.
Desde 2018, esta campaña ha hecho posible la entrega de más de 4.000 lotes de material escolar y deportivo a unos 2.500 hogares coruñeses. "Cada lápiz, cada cuaderno y cada prenda de deporte no son solo material, son ilusión, igualdad de oportunidades y un comienzo digno para el nuevo curso", destacan desde Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Asimismo, Cáritas Coruña recuerda que la recogida sigue abierta y hace un llamamiento a empresas, entidades y particulares para reforzar los recursos necesarios de cara a esta segunda fase. En este momento se necesita sobre todo mochilas, estuches, ceras, pinturas, rotuladores, libretas, tijeras, plastilina y témperas.
Los puntos de recogida activos son:
- Sede de Cáritas, Plaza de Recife, 1 – bajo (lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h)
- Local de Pan de Soraluce, 2 (martes y jueves de 12:00 a 14:00 h)
- El Corte Inglés (tercera planta, hasta el 22 de septiembre)
- Carlin Plaza de Pontevedra, librería Salesiana, Superpapelería y Alcampo (del 14 de agosto al 10 de septiembre)
- Con presencia de voluntariado en Eroski Betanzos, Carlin Plaza Pontevedra y El Corte Inglés
Cómo colaborar:
Las aportaciones económicas pueden realizarse en las siguientes cuentas bancarias:
- Abanca ES65 2080 0000 7730 4000 2870
- Santander ES12 0049 0007 2326 1001 9201
- BBVA ES18 0182 2200 1600 0001 6533
- ES55 2100 2323 9902 0009 7256
Desde Cáritas Diocesana de Santiago–Interparroquial de A Coruña agradecen la solidaridad de todas las personas, entidades y empresas que hacen posible que cada escolar pueda comenzar el curso con ilusión y dignidad.