El PSdeG acusa a la Xunta de "encorsetar" el acuerdo de Medicina con las universidades gallegas

El portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, ha acusado a la Xunta de "encorsetar" el acuerdo de 2015 con las tres universidades públicas gallegas sobre la Facultad de Medicina con "nulas garantías de cumplimiento". El socialista considera, dada esta situación, que las reivindicaciones de A Coruña y de Vigo "tienen sentido".

Torrado, a preguntas de los medios recogidas por Europa Press, ha señalado que el acuerdo de hace 10 años para "descentralizar la formación universitaria no se cumple", lo que ha llevado a la situación actual con las "lógicas" demandas de A Coruña y Vigo: "Nosotros vemos que la Xunta lo único que quiere hacer es encorsetar un acuerdo con nulas garantías de cumplimiento y las universidades no están de acuerdo".

El socialista señala que "hay una realidad" que pasa porque Galicia "produce 405 titulados de Medicina al año, pero solicita más de 500 MIR para que se formen aquí". "Solicita más médicos de los que forma, lo que reconoce que se necesitan más médicos, pero mejor distribuidos", ha sostenido Torrado, antes de apuntar que la USC "no da abasto para producirlos".

A Coruña y Vigo, añadió el portavoz de Executiva del PSdeG, cuentan con universidades y sistemas hospitalarios que tienen "capacidad clara y evidente" para poder formar. A partir de ahí, ha dicho, se abre "un debate político y técnico" que, según Torrado, está condicionado por la "política centralista y obcecada" del Gobierno gallego de "colapsar el mundo institucional en Santiago".

"Es cierto que las reivindicaciones de A Coruña y de Vigo tienen sentido. Galicia es algo más que Santiago, que es el corazón, pero ningún cuerpo vive solo con el corazón", ha argumentado el socialista, que cree que es necesario ampliar la formación en medicina a través de un plan "global" que conciba que ambas ciudades son "dos potencias enormes" que "la Xunta hace tiempo que pretende olvidar".

"Pretende reducir todo a un espacio completo donde se maneja con más naturalidad. No podemos colapsar toda Galicia en la zona vieja de Santiago, podríamos tener una visión más amplia y más potente, donde polos económicos y sectoriales como A Coruña y Vigo tienen que tener un protagonismo y es normal que lo reclamen", ha insistido Torrado respecto a una reivindicación que ha definido como "autonomista".

Galicia ya cuenta con "titulaciones compartidas"

Julio Torrado ha defendido que Galicia ya cuenta con "titulaciones compartidas" y que A Coruña ya contaría con espacios, mientras Vigo "no tendría problema" para que estudiantes puedan comenzar Medicina con 18 años en estas ciudades y "tener una titulación conjunta de toda Galicia".

El socialista ha insistido en que es "posible" que haya tres facultades y en que "no tiene sentido" que se necesiten más médicos y no se haga "por una cuestión de cerrazón para que la Xunta pueda controlar mucho mejor" y que, además, "si alguien da una opinión diversa, se le ataque".

"Creemos que ese problema lo creó la Xunta y no quiere cerrarlo bien, quiere cerrarlo en falso y así va a ser difícil que llegue a un acuerdo", zanjó Torrado.