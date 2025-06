La Xunta trabajará con la USC para reformular el máster de Matemáticas y volver a ofertarlo en 2026

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se ha comprometido a trabajar conjuntamente con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para mejorar la propuesta del máster de Matemáticas.

"El objetivo es lograr una titulación reformulada que resulte atractiva para el alumnado y que avance en calidad y especialización", ha defendido este miércoles en una respuesta oral en el Parlamento a BNG y PSdeG.

En este sentido, el titular de Educación ha argumentado que la titulación no se cierra, de hecho el alumnado que la está cursando ya podrá finalizarla. No obstante, debido al bajo número de alumnos, no se ofertarán nuevas plazas para el curso 2025/26.

"Si se justifica para el curso 2026/27 un plan de mejora razonable, la medida puede reconsiderarse", ha señalado el conselleiro. Por lo tanto, sería posible volver a ofertar la titulación, mejorada, para ese otro curso académico.

Román Rodríguez ha hecho hincapié en que la decisión de no ofertar plazas para el próximo curso responde a criterios exclusivamente técnicos, en concreto al cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Titulaciones de 2011 respecto al número mínimo de alumnos, que fue pactado con las universidades. El máster de Matemáticas de la USC cuenta con una media de 12 alumnos en los últimos tres años, cuando el mínimo exigido es de 16 estudiantes.

Excepcionalidad

En este sentido, el Gobierno gallego ha destacado en una nota de prensa que, a pesar de no cumplir los mínimos, "esta titulación disfrutó de una excepcionalidad en el requisito de número mínimo de alumnado entre los cursos 2018/19 y 2022/23" para seguir ofertándose y así poder tomar medidas de mejora y captar alumnado.

Esta medida buscaba dar tiempo a la Facultad y a la USC de mejorar los datos pero, según el informe de seguimiento del título de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), "no consta en el plan de mejora acción concreta alguna destinada al incremento de alumnado de nuevo ingreso".

En lo referido a la declaración de singularidad de la titulación, fue denegada dos años consecutivos por no cumplir con los requerimientos ni con los argumentos presentados. Según ha detallado la Xunta, el máster no tiene vinculación directa con una línea de investigación de acreditada excelencia a nivel internacional, no está vinculado a un centro de la red de Centros de Investigación do Sistema Universitario de Galicia (CIGUS) y tampoco tiene vinculación directa con uno de los sectores considerados estratégicos para Galicia.

Rodríguez ha recordado, además, que este no es el único máster en Matemáticas. En esta facultad se imparten otros dos másteres, el de Matemática Industrial y el de Técnicas Estatísticas, ambos interuniversitarios. Asimismo, el conselleiro ha asegurado que "la investigación en matemáticas está asegurada", dado que la carrera investigadora no comienza con el grado o el máster, sino con el inicio de la realización de la tesis doctoral.

La oposición pide a la Xunta que "reconsidere su oposición"

Tanto BNG y PSOE han insistido en demandar a la Xunta que "reconsidere su decisión" e imparta la titulación el próximo curso. El diputado del PSdeG, Julio Abalde, ha cuestionado al conselleiro si no cree que las áreas en Matemáticas "no son estratégicas para el futuro de Galicia". Por su parte, el diputado nacionalista Daniel Castro ha pedido explicaciones de "por que van retirar este máster" y ha acusado al titular de Universidades de favorecer a los centros privados frente a los públicos.

Frente a esto, el conselleiro ha reconocido que "existe una problemática" pero ha acusado a la oposición de estar "sobreactuando" y ha insistido en que la Xunta "cumple lo acordado", además de defender que mantiene "un diálogo permanente con las universidades".

Tanto Abalde como Castro, que han pedido al conselleiro que reconsidere la decisión de la Consellería, le han reprochado que los acusase de "sobreactuar" y lo han instado a decírselo al alumnado que este miércoles se ha manifestado a las puertas del Pazo do Hórreo para reclamar a la Xunta que otorgue el carácter singular a esta titulación.

Protesta de alumnado y docentes

Minutos antes de que iniciara el pleno, alumnado, profesorado y el decano de la Facultad de Matemáticas de la USC se concentraron frente a las puertas del Parlamento para exigir a la Xunta una "rectificación" y que permita la continuidad del Máster en Matemáticas.

En declaraciones a los medios, uno de los alumnos ha responsabilizado a la Administración autonómica de tomar la decisión de que el próximo año no se pueda impartir esta titulación al no llegar a los 20 alumnos que señala la normativa "sin ningún informe técnico".

Para Ángel, se trata de una medida "correctora" y ha criticado que es una decisión "injusta y opaca". Cuestionado sobre la razón por la que no hay tantos alumnos, el estudiante ha explicado que es una disciplina "más especializada" que busca impulsar la investigación. Mientras, hay otros másteres que "tampoco tienen tantos alumnos pero sí tienen el reconocimiento de singularidad y no se pretenden cerrar".

Del mismo modo, ha puesto en valor la unión de la Facultad de Matemáticas y de la Universidade, que ya ha avanzado que presentará un recurso de alzada. "Toda la universidad está unida en contra de esta decisión", ha destacado.

Otra de las alumnas que protestaba a las puertas del Parlamento ha explicado que, de cerrarse este Máster, "acabaría por eliminarse la investigación en matemáticas pura en Galicia", ya que es la única titulación con esta especialización. "La única opción sería ir a otra comunidad o especializarse en otro ámbito", ha lamentado.

Asimismo, el alumnado ha recordado que en el programa de doctorado de la facultad se defendieron casi 50 tesis, de las que el 70% eran de gente que venía de este Máster. Por ello, creen que si ahora se deja de impartir esta especialidad, "en unos años será el doctorado".