No es magia, es formación: cursos gratuitos para mejorar tus oportunidades de empleo en Santiago

Contenido patrocinado

Encontrar trabajo no siempre es fácil, pero contar con la formación adecuada puede marcar la diferencia. En un mercado laboral cambiante, donde las empresas buscan perfiles cada vez más preparados, adquirir nuevas competencias es clave. Si estás en búsqueda activa de empleo o quieres mejorar tus oportunidades laborales, In.fórmate Santiago te ofrece una opción gratuita y con garantía de éxito: cursos con certificación oficial y con prácticas en empresa incluidas en la formación.

La academia tiene abierta una nueva convocatoria de cursos para personas desempleadas, con programas que brindan conocimientos teóricos y permiten aplicar lo aprendido en un entorno real.

Cursos con certificación oficial

A partir de abril arrancan nuevas formaciones en sectores clave. Entre ellas, el curso de Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (nivel 1), ideal para quienes buscan iniciarse en tareas administrativas, desde la gestión documental hasta la digitalización de archivos.

En mayo es el turno del curso de Atención al cliente, consumidor o usuario (nivel 3), una formación que capacita para trabajar en comercios, call centers o servicios de atención al público. Un perfil clave para empresas que valoran la capacidad de comunicación y la resolución de problemas.

Para quienes buscan un perfil más polivalente dentro del área administrativa, en junio dará comienzo el curso Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (nivel 1), que permite acceder a puestos como auxiliar de oficina, recepcionista o asistente administrativo.

Formación con impacto real

Carmen Martínez, técnica de AFD en In.fórmate Santiago, destaca que "estas acciones formativas pueden marcar un antes y un después para muchas personas en situación de desempleo. No solo proporcionan un certificado profesional, sino que, junto con las prácticas en una empresa, abren las puertas al mundo laboral y se crean contactos para futuras oportunidades profesionales."

Martínez también resalta "beneficios a nivel personal, ya que el alumnado amplía su círculo social y está en contacto con personas en su misma situación."

Sara Rodríguez, también técnica de AFD, subraya que "gracias a estos cursos las personas sin estudios o sin formación homologada en España, pueden acceder a formaciones superiores dentro de la misma rama comenzando por programas de nivel 1."

Historias que inspiran: testimonios de éxito

Son muchas las personas han pasado por In.fórmate Santiago y han visto cómo su formación les ha abierto nuevas puertas.

Este es el caso de Arancha, que ha realizado cursos de competencias clave y ahora el certificado de Recursos Humanos. "Seguiré formándome aquí porque me ha ayudado tanto profesional como personalmente. Siempre recomiendo In.fórmate", afirma.

Otro alumno, Alberto, declara que estos cursos gratuitos le han servido para ampliar y reforzar su perfil profesional, así como para adquirir nuevas aptitudes. "También me llevo una experiencia personal positiva, tanto de la academia como de la empresa en la que realicé mis prácticas", asegura.

Por su parte, Gerardo nos cuenta que realizó un curso de Seguridad Informática hace dos años y ahora está con Gestión Ambiental. En este sentido, destaca que "Infórmate es, sin duda, el mejor centro de formación de Santiago y comarca. Tanto las instalaciones como el profesorado y el equipo administrativo están a un gran nivel."

Jesús es otro de los alumnos que ha salido beneficiado con estes cursos. "Como no podía homologar mi titulación de inmediato, he realizado diversos cursos que me han permitido mejorar mi currículum y facilitar mi inserción laboral. La formación en In.fórmate es excelente", remarca.

Las plazas son limitadas, así que si estás interesado en impulsar tu carrera, inscríbete en la web de In.fórmate y solicita más información por email en afdsantiago@informateoposiciones.es o llamando al 665 298 701.

Tu futuro está en tus manos. ¿Te apuntas?