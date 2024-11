Una investigación sobre los icónicos rótulos de Santiago: "Son cartografías de nuestra vida"

"Vivín a transformación urbana que estamos a vivir no casco histórico", explica la viguesa. "Quixen estudar cales son os efectos da xente e do turismo no proceso da cidade que somos e queremos ser", sigue. En ese momento, no había nada estudiado sobre los rótulos compostelanos, así que Aldara decidió elaborar un catálogo completo y atajar, a través de ellos, otros aspectos más sociológicos relacionados con la ciudad.

Rótulo histórico del bar Orella. Aldara Cidrás, @compostela_etnografica

Los rótulos no solo indican el nombre o tipo de local, sino que cuentan más cosas a través de su color, tipografía y dibujos. "Falan de formas de vida, de cousas que lembras, como o ultramarinos onde facías a compra ou o local onde coñeciches a outra persoa", explica la historiadora, que añade: "son cartografías da nosa vida". "Tamén nos falan da nosa cultura, a gastronomía picheleira ou a evolución histórica de Compostela". De hecho, esto último es especialmente relevante: la rotulación antigua de la zona vieja está desapareciendo, lo cual es también sintomático de hacia dónde camina la ciudad, según la viguesa.

La rotulación histórica desaparece al cerrar locales de toda la vida y abrir otros dedicados al turismo. "Compostela está agora nun momento de conflito entre o habitable e o visitable", explica Cidrás, "isto vese a través desta paisaxe urbana e desta rotulación". De ahí la relación del estudio de los rótulos con el problema de la gentrificación: a través del registro de su progresiva desaparición, se apela a lo emocional con los recuerdos asociados a ellos. "Soamente con estatísticas a xente non identifica tanto o problema", justifica Aldara Cidrás.