El CICA de la Universidade de A Coruña incorpora a la investigadora sudafricana Kate da Silva

El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña (UDC) ha recibido a la doctoranda sudafricana Kate da Silva, con el objetivo de realizar una estancia de investigación en el grupo Advanced Biofab, liderado por el investigador Oportunius Daniel Nieto.

Su incorporación da continuidad a la iniciativa de movilidad internacional impulsada por el CICA y el grupo en el congreso SACCMA 2025 – Society for Advanced Cell Culture Modelling for Africa Conference.

Durante su estancia, Kate da Silva conocerá en profundidad el trabajo de Advanced Biofab en el ámbito de la bioimpresión y la biofabricación avanzada para la ingeniería de tejidos y órganos. Su integración en el equipo le permitirá familiarizarse con las técnicas y metodologías empleadas en el CICA y ampliar su formación mediante la participación en la actividad investigadora del grupo.

Este aprendizaje tendrá continuidad en el laboratorio satélite que Daniel Nieto dirige en Potchefstroom, Sudáfrica, donde la doctoranda podrá aplicar los conocimientos adquiridos. La estancia contribuye así al intercambio científico entre ambos laboratorios y al fortalecimiento de las relaciones de colaboración entre Europa y África.

Del reconocimiento al talento a la experiencia investigadora

La llegada de Kate da Silva materializa el premio al talento emergente que el CICA y Advanced Biofab le concedieron en el marco del SACCMA 2025, celebrado del 20 al 22 de octubre en Stellenbosch, Sudáfrica. El galardón consistía en una estancia de investigación en el CICA durante 2026, destinada al desarrollo de proyectos en biofabricación avanzada.

El centro y el grupo participaron como uno de los patrocinadores principales de este encuentro, que reunió a personal investigador, estudiantes y profesionales de los ámbitos de la modelización avanzada de cultivos celulares, la biofabricación y los biomateriales con fines biomédicos.

Esta iniciativa responde al objetivo del CICA de impulsar su internacionalización y fortalecer la colaboración con grupos e instituciones de otros países. La movilidad investigadora permite compartir conocimientos y capacidades, identificar intereses científicos comunes y sentar las bases de nuevos proyectos conjuntos. En este contexto, la estancia de Kate da Silva contribuye a consolidar una cooperación científica con continuidad, que conecte la formación de talento emergente con el avance de la investigación en biofabricación.