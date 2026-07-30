Las investigaciones del Citeec de A Coruña para mejorar infraestructuras: puentes, puertos y costas

Una descarga de graneles en el puerto exterior de A Coruña. Puerto de A Coruña

El Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec) de la Universidade da Coruña (UDC) acaba de resolver su convocatoria de financiación de Proyectos de Investigación Propios 2026, que da como resultado la concesión de cinco proyectos interdisciplinares.

La producción de energía eólica en entornos urbanos es el objeto del estudio que propone el proyecto Windvolt, liderado por Andrés Fernández San Miguel, del Grupo de Métodos Numéricos en Ingeniería (GMNI), y por Antonio José Álvarez Naveira, del Grupo de Mecánica de Estructuras (GME).

Los investigadores Blas Cantero Chaparro, del Grupo de Construcción (gCONS) y María Estela Castillo Busto, del Grupo de Química Analítica (QANAP), obtuvieron financiación para Marbioreef, que evaluará la seguridad ambiental de materiales sostenibles para arrecifes artificiales impresos en 3D.

El proyecto Woodsafe presentado por Pilar De La Rosa García, del Grupo de Estructuras Arquitectónicas (GEA) y Arturo Norberto Fontán Pérez, del Grupo de Mecánica de Estructuras (GME), pretende validar técnicas fotogramétricas para el seguimiento de desplazamientos verticales en puentes peatonales de madera para hacer más eficaz su inspección y mantenimiento.

En el ámbito portuario, Andrés Figuero Pérez, del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (Geama), y Alberto Alvarellos González, del Laboratorio de Ingeniería del Software (ISLA), presentaron ChuvIA, un sistema de predicción hiperlocal de precipitación con el fin de mejorar la planificación de las operaciones de carga y descarga de sólidos a granel en los puertos.

Y el proyecto MmaR, de José Sande González-Cela, del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (Geama) y Gemma Rojo López, del Grupo de Construcción (gCONS), propone buscar una respuesta a la erosión costera mediante una solución que combina protección del ecosistema, restauración ecológica y funcionalidad recreativa.

En esta primera edición de financiación interna, el Citeec asignará un máximo de 10.000 euros por proyecto para apoyar nuevas iniciativas de investigación. Aporta fondos la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y cofinancia la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER Galicia 2021-2027.