La Casa de las Ciencias de A Coruña celebra talleres para observar con seguridad el eclipse solar

Taller sobre el eclipse en la Casa de las Ciencias de A Coruña. Concello de A Coruña

La Casa de las Ciencias de A Coruña ha puesto en marcha una nueva edición de sus talleres formativos sobre observación de eclipses solares, una iniciativa dirigida a profesorado, técnicos culturales y profesionales de atención sociocultural con el objetivo de preparar a la ciudad para el eclipse total de Sol que podrá verse el próximo 12 de agosto.

Este fenómeno astronómico, excepcional y poco frecuente, será visible desde A Coruña y forma parte de la campaña municipal ACoruñaCidadEclipse, impulsada por el Concello para acercar este acontecimiento a la ciudadanía y fomentar una observación segura.

La segunda sesión del programa se celebró este jueves, entre las 17:00 y las 19:00 horas, y las próximas citas tendrán lugar los días 30 de abril, 14 de mayo y 21 de mayo, en el mismo horario. La actividad está organizada por la Casa de las Ciencias en colaboración con la Agrupación Astronómica Ío.

El taller arranca con una sesión en el planetario, donde se explica la geometría de los eclipses y se señalan los mejores puntos para contemplar el fenómeno desde A Coruña y su entorno. Posteriormente, en la sala de actividades del museo, los participantes resuelven dudas prácticas y aprenden a construir una cámara oscura con una caja de cartón, un método sencillo y seguro para observar eclipses solares sin riesgo para la vista.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la relevancia de esta cita astronómica para la ciudad: "Estamos trabajando a nivel formativo para que la ciudadanía pueda disfrutar del eclipse con total seguridad, apoyándonos en los profesionales de los Museos Científicos y en la colaboración de la Agrupación Ío".

Además de estas sesiones especializadas, la Casa de las Ciencias prevé organizar en los próximos meses nuevas actividades abiertas al público general para seguir acercando este evento astronómico a toda la ciudadanía coruñesa.