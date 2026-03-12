Santiago busca ser la primera ciudad española en convertirse en ciudad europea de la ciencia

La Xunta de Galicia formalizó en el día de hoy su candidatura para que Santiago pueda ser elegida ciudad europea de la ciencia en el año 2028.

De esta manera, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP culmina un trabajo de meses con el objetivo de lograr un nuevo hito para la I+G+i, la investigación y la innovación hechas en Santiago y en Galicia, un ámbito de actuación que el Ejecutivo autonómico considera "prioritario" en su acción de gobierno.

El conselleiro Román Rodríguez explicó que "iniciamos un procedimiento exigente, dado que esta es una convocatoria muy competitiva y, por lo tanto, con un objetivo que no es fácil de lograr, pero que es necesario intentarlo porque, de conseguirlo, supondría un refuerzo para visibilizar el sobresaliente trabajo científico que se desarrolla en nuestra Comunidad, cada vez más reconocida a nivel internacional":

Además, señaló que "la obtención de esta distinción llevaría aparejada la captación de nuevas inversiones".

Estos fondos beneficiarían tanto a la capital gallega como a las ciudades de Vigo y de A Coruña. De hecho, la candidatura liderada por la Xunta de Galicia cuenta como socios gallegos con la ciudad compostelana y con las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña, que podrían desarrollar sus actividades en sus campus dentro de la programación. También participa la Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica y Tecnológica.

Hasta ahora, España no tiene conseguido ninguna declaración de ciudad europea de ciencia, por lo que, si la candidatura de obtuviese, Santiago sería la primera.

Talleres, festivales y actividades educativas

El proyecto, que lleva el nombre de Ways, usa el concepto del Camino de Santiago para conectar a la ciudadanía con la ciencia inspirándose en el espíritu de intercambio y movilidad que caracteriza a la Ruta Xacobea.

Con esta finalidad, se propone convertir el proyecto en un recorrido europeo que une tres regiones: Galicia (España), Pomorskie (Polonia) y Emilia-Romagna (Italia) a través de las ciudades Santiago, Gdynia, Rávena y Módena.

La Comisión Europea es la institución encargada de la convocatoria, denominada Science Comes to Town y que logra su tercera edición. A través de ella, financia iniciativas que acercan la ciencia a la sociedad.

Apoya la organización de eventos públicos como festivales, talleres o actividades educativas con el objetivo de promover la cultura científica, fomentar el interés por la investigación y fortalecer la relación entre ciencia y ciudadanía.

Este es precisamente uno de los objetivos del Plan gallego de investigación e innovación aprobado por la Xunta de Galicia el pasado año y dotado con más de 1.300 millones de euros.

Como parte de esta programación, Galicia albergaría también la celebración de dos concursos europeos que premian a la ciencia excelente en la juventud: EUCYS y TalentON. Esto permitiría seguir fomentando vocaciones investigadoras y reconocer el talento emergente.