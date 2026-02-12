Invertir en Ciencia premia la trayectoria de la empresa gallega Centum y al ecosistema biotecnológico Biocat

Invertir en Ciencia Sí es Rentable, el foro que reúne a científicos, inversores y empresas de base tecnológica reconoció la trayectoria de la empresa gallega Centum y a Biocat, el ecosistema biotecnológico catalán, como motores clave de la innovación en salud en Europa.

Los Premios Invertir en Ciencia, organizados por Unirisco y Xesgalicia, destacan organizaciones y startups que impulsan el emprendimiento científico y generan progreso social. El jurado otorgó el premio Empresa a Centum, especializada en tecnología aeronáutica basada en sistemas de telefonía móvil para emergencias, seguridad y defensa.

Creada en 2010, Centum desarrolló tecnología disruptiva para misiones críticas y cuenta hoy con 100 profesionales que han desplegado su solución en más de 35 países. En 2024 superó los 20 millones de volumen de negocio y prevé un crecimiento del 50% en 2025.

En la categoría Ecosistema Tecnológico, el premio recayó en Biocat, que representa el 8,7% del PIB catalán, emplea a más de 280.000 profesionales y atrajo 16 hubs de multinacionales. En 2024 registró un récord de 347 millones en inversión en startups.

Reconocimientos a iniciativas y figuras clave

La edición también premió la Iniciativa Emprendedora a Darío Villanueva, quien como rector de la USC impulsó en 2000 la creación de Unirisco Galicia SCR, generando más de 40 empresas spin-off de transferencia de conocimiento.

El rector en funciones de la USC, Antonio López, recibió un galardón honorífico por su apoyo al emprendimiento científico desde la universidad. El segundo galardón honorífico recayó en la figura de Raúl Martín-Ruíz, con una trayectoria profesional de más de 17 años en Ysios Capital y que falleció el pasado mes de julio.

La presente edición de Invertir en Ciencia Sí es Rentable ha consolidado a este foro como el punto de encuentro estratégico entre ciencia, inversión y empresas de base tecnológica, con la participación de más 50 ponentes que, en esta ocasión, analizaron la inversión en tecnologías Deep Tech como motor de transformación económica e impacto social y la necesidad de contar con el impulso del capital privado como palanca de competitividad, soberanía tecnológica y crecimiento sostenible.