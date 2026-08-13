Lóstrego regresa a A Coruña con cuatro días de cine fantástico, terror y estrenos

Una de las salas del Fórum Metropolitano, llena para ver una de las proyecciones de Lóstrego 2025. Cedida

El Fórum Metropolitano de A Coruña volverá a convertirse en septiembre en punto de encuentro para los amantes del cine fantástico y de terror. Lóstrego celebrará su segunda edición del 2 al 5 de septiembre, con cuatro jornadas que combinarán proyecciones, estrenos, talleres y encuentros con profesionales con propuestas literarias, artísticas e infantiles.

El festival regresa después de su primera edición con una programación que busca ampliar su alcance más allá de las salas de proyección. Habrá una sección oficial de cortometrajes, actividades para conocer el proceso de creación audiovisual, una exposición dedicada al bestiario gallego y diferentes propuestas pensadas para acercar el género fantástico a los más pequeños.

Uno de los principales atractivos estará en las películas que podrán verse por primera vez en Galicia. Chainsaws Were Singing tendrá su estreno gallego en Lóstrego, mientras que Rough Dog celebrará directamente su preestreno mundial en A Coruña. También se proyectará por primera vez en Galicia Luger, que contará con la presentación de la actriz Ana Turpin.

La competición de cortometrajes se distribuirá en cuatro bloques de la Sección Oficial a lo largo de los cuatro días. A ellos se sumarán una sesión específica de cortos infantiles y la sección Lóstrego en 60", dedicada a nuevos formatos y creadores.

Talleres y encuentros con profesionales

La programación permitirá también descubrir qué sucede detrás de las cámaras. Marc Castro impartirá "Crea tu propia prop", un taller centrado en la elaboración de atrezo para el cine, mientras que Santiago Bolívar estará al frente de "Guion: de la idea a la pantalla", dedicado al proceso de convertir una idea en un proyecto audiovisual.

Los profesionales del sector protagonizarán además varios encuentros. El programa contempla un coloquio sobre el fantaterror, una charla sobre el mundo del doblaje con Sara Polo y Adán Latonda y un encuentro con F. Pazín sobre la distribución de cortometrajes.

Lóstrego reservará asimismo un espacio para la literatura, con un coloquio, presentación y firma de libros. A ello se sumará una exposición sobre el bestiario gallego, que conectará las criaturas del imaginario popular de Galicia con la estética del tarot.

Un Lóstrego también para los más pequeños

El carácter fantástico del festival se extenderá a la programación familiar. Entre las películas escogidas figuran Mary y la flor de la bruja y Guardiana de dragones, además de una sesión de cortometrajes infantiles.

Habrá también propuestas participativas como "Crea tu máscara de Mochito", Manualidades Mágicas, una Gymkana Mágica, cuentacuentos y la recreación infantil "El libro mecánico". Los juegos y una fiesta de disfraces vinculada a la gala inaugural completarán la oferta dirigida a las familias.

Scream para cerrar el festival

La segunda edición llegará a su fin el sábado 5 de septiembre. La entrega de premios y la gala de clausura comenzarán a las 19:30 horas en el Auditorio del Fórum Metropolitano.

A las 20:00 horas, Lóstrego pondrá el broche a sus cuatro jornadas con una proyección especial de Scream con motivo de su aniversario, cerrando así una edición que pretende consolidar el festival dentro de la oferta cultural y cinematográfica de A Coruña.