A Coruña será sede del Celtic Media Festival, el gran escaparate audiovisual de las naciones celtas

A Coruña se convertirá del 1 al 3 de junio de 2027 en la capital audiovisual de las naciones celtas. La ciudad ha sido elegida para albergar la 48ª edición del Celtic Media Festival, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la promoción de las lenguas, culturas e industrias audiovisuales de los territorios celtas.

Será la primera vez en los 48 años de historia del certamen que Galicia ejerza como anfitriona de este evento, que cada año reúne a productores, creadores, responsables de contenidos, directivos de medios de comunicación y representantes de la industria audiovisual de toda Europa.

La llegada del festival a Galicia ha sido impulsada por la Televisión de Galicia y el Clúster Audiovisual Galego, con el apoyo de diversas instituciones públicas que participarán como patrocinadoras de la cita.

El Celtic Media Festival combina conferencias, encuentros profesionales, actividades de networking, foros de coproducción y la entrega de los prestigiosos Torc Awards for Excellence, unos galardones considerados entre los más relevantes del sector audiovisual y radiofónico de las naciones celtas.

Un escaparate internacional para el audiovisual gallego

Desde su creación, el festival ha recorrido territorios como Escocia, Irlanda, Gales, Bretaña, Cornualles o la Isla de Man, consolidándose como una referencia internacional para la creación audiovisual en lenguas minorizadas y para la promoción de la diversidad cultural.

En este contexto, la elección de A Coruña supone una oportunidad para reforzar la proyección internacional del sector audiovisual gallego. Cada año, el certamen reconoce las mejores producciones de televisión, radio, cine y nuevos formatos digitales realizadas en territorios celtas.

Las producciones gallegas compiten habitualmente con contenidos de grandes operadores y plataformas como la BBC, RTÉ, TG4, S4C, MG ALBA o France 3 Bretagne. La presencia de Galicia en el festival ha crecido de forma constante durante los últimos años, hasta alcanzar las 13 nominaciones en la edición más reciente.

Entre las candidaturas gallegas figuran series de ficción, largometrajes, documentales, programas de entretenimiento, contenidos infantiles y proyectos radiofónicos que reflejan la diversidad y el crecimiento experimentado por el sector en los últimos años.

Una oportunidad para atraer inversión y nuevas colaboraciones

Más allá de su dimensión cultural, la celebración del Celtic Media Festival en A Coruña también se presenta como una oportunidad para favorecer nuevas alianzas entre productoras, operadores y creadores de distintos territorios europeos.

Los organizadores destacan que el evento abrirá nuevas vías de colaboración, intercambio profesional y coproducción entre empresas de las diferentes naciones celtas, al tiempo que contribuirá a reforzar la imagen de Galicia como un territorio creativo con capacidad para atraer grandes encuentros internacionales.

La organización de esta edición supone además un ejemplo de colaboración entre el sector audiovisual gallego y las instituciones públicas para impulsar la presencia de Galicia en los principales foros culturales europeos.