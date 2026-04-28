Aterriza en los cines una película rodada íntegramente en Galicia y en gallego: disponible desde este jueves

El cine gallego continúa ganando protagonismo en las salas de cine y en algunos de los festivales más prestigiosos del séptimo arte. Esta misma sala llega el estreno de una nueva película rodada íntegramente en Galicia y en gallego.

Se trata de la nueva película de Ángel Santos, Así chegou a noite, la cual tendrá un preestreno este miércoles 29 de abril en la sala Numax de Santiago de Compostela, antes de estrenarse en diversas salas de Galicia y del resto de España el jueves 30.

Película en gallego y rodada en Galicia

Equipo artístico de "Así chegou a noite" Cedida

La película Así chegou a noite, dirigida por Ángel Santos, se estrena este jueves 30 de abril tras un destacado recorrido por festivales internacionales.

Antes de su llegada al público, el filme tendrá un preestreno el miércoles 29 en la sala Numax de Santiago de Compostela, en un evento que contará con la presencia del equipo artístico y diversas autoridades culturales.

Rodada íntegramente en Galicia, la cinta consolida la trayectoria de Ángel Santos dentro del cine de autor, apostando por una narrativa intimista y reflexiva.

La historia sigue a un escultor que decide instalarse en una zona aislada de la costa gallega, donde acaba por romper todo vínculo con su entorno. La llegada inesperada de una antigua amante reabre sus conflictos emocionales.

La película está protagonizada por Denís Gómez (Pablo) y Violeta Gil (Andrea), quienes encarnan a los personajes principales. A través de ellos, la película explora temas como las relaciones de pareja y el querer desaparecer y romper con el pasado.

Equipo de "Así chegou a noite" en el Festival de Cine de Gijón Cedida

Tras su paso por festivales como el de Uruguay, BAFICI (Argentina), D’A de Barcelona o el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde Santos fue premiado como mejor director de la Sección Oficial Internacional, Así chegou a noite promete ser una de las propuestas cinematográficas gallegas más sólidas.

Estas son las primeras salas en las que estará disponible, en muchas de ellas en pases acompañados por el propio equipo: