Lucas, de Arzúa (A Coruña), y su pareja se suman a la Isla de Las Tentaciones: "Llevamos 6 meses"

La isla de las tentaciones tiene, desde este martes, una nueva pareja con acento gallego. Lucas Mera, de Arzúa, y la argentina Yuli Cagna son los nuevos concursantes del programa tras la marcha de José y Nerea el lunes después de su tensa 'hoguera de las sombras'.

Ambos han llegado a sus respectivas villas ante la sorpresa de sus compañeros, que los han recibido con los brazos abiertos. El arzuano, además, ya conocía a dos de las tentadoras de Villa Montaña, donde vivirá mientras dure su experiencia en el concurso.

La pareja lleva seis meses de relación. Lucas Mera (29 años) vive actualmente en Chile pero es natural de Arzúa. Tras conocer este verano a Yuli, iniciaron un noviazgo que ahora ponen a prueba principalmente por los celos.

"Ella es una persona muy celosa. Yo también lo soy. Con esta última pareja me he dado cuenta, antes siempre tuve confianza en mí mismo, no me importaban las cosas", les explicó a sus compañeros el arzuano.

Lucas Mera señaló que al conocer a su pareja, encontró algo que le faltaba: "Nos hacemos sentir como en casa. Me da igual Chile, Japón, Madagascar... Cualquier sitio con tal de estar con ella".

"Llevamos seis meses pero los más intensos de toda mi vida. Ya estamos tatuados, a las seis horas de conocernos yo me tatué la L y él la Y", les explicó por su parte la argentina, dispuesta a vivir la experiencia de La isla de las tentaciones.

Creadores de contenido

Tanto Lucas Mera como Yuli Cagna son creadores de contenido: ella tiene más de un millón de seguidores en Instagram y tres en TikTok, mientras que él suma 20.000 y 10.000, respectivamente.

La argentina se hizo muy conocida en Chile tras participar en 2016 en el reality ¿Volverías con tu ex?, que ganaron su exnovio, Luis Mateucci, y Oriana Marzoli.

Ambos se conocieron el año pasado y pese a tatuarse sus iniciales a las seis horas y un anillo de compromiso a las 12, Yuli Cagna no estaba segura de iniciar una relación tras haber terminado una de diez años y lo animó a participar en El loco amor.

El propio Lucas reconoció en este programa que había ido para conquistar a Alexandra porque Yuli no le daba una oportunidad, pero tan pronto esta última fue al plató para decirle que estaba dispuesta a iniciar un noviazgo con él abandonó el reality.

¿Cómo ha sido la llegada de Lucas Mera a la villa?

El arzuano ha irrumpido en Villa Montaña con mucha energía. "No os sorprendáis tanto que no es para tanto", les ha dicho a sus compañeros, que no sabían quién era. Lucas Mera se ha presentado antes de conocer a sus nuevos compañeros, muy alegres de ver una nueva cara en la villa.

El gallego también ha tenido la oportunidad de conocer a las tentadoras. Una de ellas, Claudia, se ha llevado una agradable sorpresa, ya que lo conoce de fuera del reality: "Tenemos amigos en común". No es la única: Lucas también conocía a Fátima.

El nuevo participante de La isla de las tentaciones ha revelado que está afrontando esta aventura para intentar ponerles fin a los problemas de celos que tienen ambos en la relación. Yuli, por su parte, se ha encontrado en su villa con David, amigo de su novio.