Galicia pierde espectadores en el cine mientras sus películas entran en lo más visto: "Hay mucha competencia"

Casi tres millones de espectadores acudieron a las salas de cine gallegas en el 2025; una cifra que sitúa a la comunidad como la sexta con más afluencia aunque, como todas, ha sufrido un descenso en la asistencia a salas. En comparación con el año anterior, el descenso de espectadores en Galicia ha sido de un 6,45%, algo mejor que la media nacional, situada en una caída del 8%.

Esta bajada de espectadores es multifactorial. Así lo entiende Felipe Lage, presidente de la Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi), que explica que "estamos nun momento de cambio nos modelos de consumo e tamén nas propias formas de relacióninterpersoal". Por este motivo, las salas de cine gallegas también sufren del "individualismo, a falta de tempo e a velocidade que atravesamos na nosacotidianeidade".

Frente a esto, Lage defiende los cines como el lugar natural para ver las películas: "A atención e atmósfera que se crea non se iguala a ningunha outra experiencia de visionado".

Con él coincide Milo Baños, de la distribuidora Baños Films, una de las más importantes de Galicia. El profesional resalta que hoy en día "la oferta de ocio es brutal" por lo que al cine "le ha salido mucha competencia en los últimos años. Hay que reinventarlo y ponerlo en valor. Para mí, el cine es una experiencia y como tal hay condiciones que no puedes replicar en tu casa y también es un acto social".

Con la caída en audiencias, la recaudación en Galicia también ha sido menor, quedando en 18.818.804 euros, un 1,86% menos que en el 2024 según el informe Las salas de Cine: Datos 2025 elaborado por la Federación de Cines de España (FECE) con datos de Comscore, el Ministerio de Cultura, AIMC y UNIC.

Aunque son menos quienes acuden a la gran pantalla para ver los últimos estrenos —y en ciudades como la herculina se han perdido salas con el cierre de Yelmo Cines Espacio Coruña el pasado mes de enero—, el informe de FECE muestra un ligero aumento en las pantallas con las que cuenta Galicia, que suman 176, con una media de 65 por cada millón de habitantes.

En las principales ciudades, A Coruña y Santiago son dos que destacan por su mayor costumbre de ir al cine. Baños explica que el motivo está, en el caso de la herculina, en el pulo de iniciativas municipales y lugares como el Fórum Metropolitano o la Filmoteca, y en el caso de Santiago, en ser un foco cultural en el audiovisual importante. "Las tendencias no se cambian en un año, pero estas acciones van creando paladar y dan resultados a largo plazo", comenta.

En contraposición, Vigo cuenta con una asistencia menor a las salas de cine, aunque Baños pone en valor el foco cultural de la ciudad más orientado al mundo del libro. "Aquí la cultura se manifiesta de otra manera", apunta.

Los títulos gallegos triunfan en cartelera

En cuanto a las películas más vistas, varias gallegas se han colado en el ránking del 2025 y en lo que va de 2026. "O cine galego atravesa un momento moi exitoso a nivel de produción e prestixio internacional pero o contexto é altamente esixente", señala Lage. Las carteleras así lo demuestran.

El 2025 fue un gran año para Galicia en este sentido con grandes títulos como Sirât o Romería —la primera del director gallego Oliver Laxe y la segunda de Carla Simón rodada en Vigo— que entraron en el top 10 de las películas españolas más vistas del año con 430.000 y 270.000 espectadores respectivamente, aunque se quedaron lejos de lo más visto. Padre no hay más que uno 5 superó los 2 millones de espectadores y, entre las cintas internacionales, Lilo y Stitch llegó a los 3,83 millones de espectadores.

El presidente de Agapi recuerda que "a globalización, a competencia e a saturación de contidos e plataformas fai que despuntar e posicionarse con contidos producidos desde Galicia sexadifícil". Baños, a su vez, añade que "las plataformas han devaluado el producto. A precios de derribo no se puede comparar".

En lo que va de 2026, el cine gallego continúa atrayendo espectadores. Rondallas, rodada en Pontevedra, se cuela entre las diez más vistas con una recaudación que roza los 2 millones de euros y más de 303.000 espectadores.

En este sentido, desde la distribuidora Baños Films destacan que la percepción de los cines es la de estar teniendo un buen año. "El mercado gallego está viviendo una tendencia al alza este año respecto al pasado por películas que han funcionado. De los 24 complejos de cine recogidos en Comscore, solo cuatro están por debajo de datos del año pasado y algunos están muy por encima", explica Milo Baños citando el éxito de títulos como Super Mario Galaxy: la película, Torrente, presidente o la ya mencionada Rondallas.

Más apoyo institucional

Desde la Agapi, Felipe Lage reclama en este contexto una mayor "protección da produción independente ao todos osniveis".

En este sentido, el presidente de la asociación pide una "aposta firme" por parte de las instituciones para que Galicia pueda seguir contando con películas que "permitan contar historias propias e na nosa lingua".

Además, Lage también señala la necesidad de ajustar la legislación para que los grandes estudios, conocidos como "majors" y entre las que se encuentran Paramount, Disney o Universal, no se beneficien de ayudas públicas: "Está cuestión é capital xunto co avance na fiscalidade e tipos impositivos que aposten pola cultura. O gran reto segue sendo o financiamento dos filmes para garantir as súa produción e viabilidade".