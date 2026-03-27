El documental sobre la orquesta Cinema se estrena en Arteixo (A Coruña): "El fenómeno fan es real"

Las verbenas forman parte del ADN cultural gallego, pero pocas veces se han contado desde dentro. Ese es el punto de partida de Cómo se llama tu orquesta, un documental que pone el foco en una de las formaciones más reconocidas del circuito: la Orquesta Cinema.

Detrás del proyecto están tres jóvenes gallegos -Diego Mayor Basarín, Manuel López Núñez y Luis Carrasco- que decidieron convertir su trabajo de fin de grado en algo mucho más ambicioso. "Nace como un TFG, porque uno de mis compañeros trabajaba en Cinema y era fan. A partir de ahí vimos que cumplían 20 años y que era una oportunidad muy buena", explica López Núñez.

Lo que empezó como una pieza académica acabó evolucionando hasta convertirse en un documental de largo recorrido. Tras un primer pase privado, el equipo fue contratado por la propia orquesta para desarrollar una versión ampliada: "Empezamos de nuevo en agosto, grabando más, ampliando la historia y profundizando en lo que queríamos contar de Cinema".

Un fenómeno cultural pocas veces contado

El documental parte de una premisa clara: las orquestas son un fenómeno masivo en Galicia, pero siguen siendo grandes desconocidas fuera del escenario. "Yo antes tenía una relación más superficial con las orquestas, como la mayoría: iba a las fiestas y disfrutaba del espectáculo", reconoce Manuel López Núñez. Sin embargo, al acercarse al proyecto desde dentro, su percepción fue cambiando poco a poco.

"Cuando empiezas a ver todo el trabajo que hay detrás, las horas, la preparación del show… te das cuenta de que es mucho más complejo de lo que parece", añade Manuel.

Pero hay algo que le sorprendió aún más: el vínculo con el público. "Lo que no es tan consciente la gente es la cercanía que tienen con sus fans. Hay chavales que van más de 10 veces al año a verlos. Es un fenómeno fan real", asegura.

Ese componente emocional atraviesa todo el documental, que también cuenta con la participación de rostros conocidos de la televisión gallega como Paco Lodeiro, María Mera o César Romero. "Para muchos, Cinema despierta el mismo sentimiento que el Dépor o el Celta. Forma parte de su vida", añade.

Imagen del documental "Cómo se llama tu orquesta"

Rodar de madrugada y vivir al ritmo de la gira

El proceso de grabación no fue sencillo. El equipo tuvo que adaptarse a los horarios de la verbena, muy alejados de cualquier rutina convencional. "Lo más complicado fue coordinar nuestros trabajos con los suyos. Había días que grabábamos a las dos de la mañana y a las nueve ya estábamos en nuestros respectivos trabajos", recuerda López Núñez.

En total, realizaron alrededor de diez jornadas de rodaje en actuaciones, además de entrevistas y grabaciones adicionales. "También intentábamos agrupar entrevistas para optimizar tiempos, porque todo tenía que encajar", añade Manuel.

A esto se sumó otro reto: el montaje a distancia. Con parte del equipo en Madrid y otra en Galicia, el proceso se alargó durante meses. "Fueron unos cuatro meses de montaje para un documental de unas dos horas", afirma.

Un relato que mezcla música, humor y emoción

Lejos de optar por un enfoque puramente cronológico, el documental apuesta por un tono dinámico y cercano. "Podíamos contar la historia año a año, pero queríamos algo más entretenido", explica.

Por eso, la música juega un papel central, junto con imágenes de actuaciones, backstage y momentos más íntimos. "Queríamos que la gente no solo se informara, sino que se lo pasara bien viéndolo. También influye la mirada generacional del equipo. Somos jóvenes y eso se nota en el enfoque. Pero sobre todo es importante la figura de Diego, que es fan de Cinema desde hace años. Él aporta esa visión desde dentro", añade.

Uno de los temas clave del documental es el relevo generacional. Lejos de desaparecer, las orquestas siguen atrayendo a público joven: "Nos contaban que gente que era fan hace años ahora lleva a sus hijos. Es algo que pasa de generación en generación. Y siguen llegando chavales nuevos, muy fans, con merchandising y todo".

Para el equipo, ese es uno de los grandes valores del fenómeno: "Es una rueda que esperamos que no pare nunca".

Una de las escenas del documental, centrado en el fenómeno de las verbenas gallegas desde dentro

Estreno en Arteixo y mirada hacia festivales

El documental se estrenará el próximo 31 de marzo en el Centro Cívico Cultural de Arteixo Manuel Murguía, en un preestreno con aforo limitado. "Queríamos que lo viera primero la gente de Cinema, amigos, familiares y fans", señala.

A partir de ahí, el objetivo es claro: mover la obra en festivales y circuitos culturales. "Al final estamos hablando de cultura gallega, y nos gustaría que tuviera recorrido", añade.

Si tuviera que resumir el mensaje del documental, López Núñez lo tiene claro: "Lo más importante es el factor humano. Queremos que la gente entienda todo el cariño que le ponen a lo que hacen", explica.

Más allá del espectáculo, Cómo se llama tu orquesta busca poner rostro, emoción y contexto a uno de los fenómenos culturales más vivos de Galicia.