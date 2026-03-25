Sesiones gratis de cine gallego en A Coruña: del 7 al 10 de abril en el Teatro Colón y la Domus Cedida

A Coruña acogerá del 7 al 10 de abril la VII Semana del Cine Gallego, la gran celebración cinematográfica no competitiva que exhibe lo más destacado de la producción audiovisual gallega reciente. A lo largo de cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de ocho filmes en sesiones gratuitas en el Teatro Colón y en la Domus.

La programación está compuesta por los largometrajes finalistas de los Premios Mestre Mateo en las categorías de mejor largometraje de ficción y mejor documental, convirtiendo la muestra en un escaparate privilegiado del mejor cine gallego del último año.

El festival fue presentado esta mañana en una rueda de prensa en la que participaron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y Lucía Regueiro, miembro de la directiva de la Academia Galega do Audiovisual.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó la labor de la Academia Galega do Audiovisual "en la visibilización e impulso del audiovisual gallego", y subrayó que la Semana del Cine Gallego "permite acercar a la ciudadanía los mejores trabajos del año en pantalla grande, consolidándose como una cita cultural de referencia en la ciudad".

Asimismo, la regidora aprovechó para recordar que A Coruña aspira a formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de cine y audiovisual con el objetivo de "visibilizar un ecosistema audiovisual y cinematográfico consolidado, con empresas de referencia, infraestructuras especializadas, capacidad para acoger rodajes de todo tipo y talento creativo reconocido". En ese sentido, destacó el trabajo de personas creadoras y artistas coruñesas como Ángeles Huerta, Óliver Laxe, Alberto Vázquez o Cris Iglesias.

Por su parte, Lucía Regueiro puso en valor "la oportunidad que ofrece esta muestra para ver en sala y en pantalla grande unas producciones pensadas para ser compartidas con el público", y subrayó la importancia de "crear espacios de encuentro entre el cine gallego y la audiencia".

Las proyecciones estarán acompañadas por presentaciones de los equipos de las películas, que introducirán las obras y conversarán con el público, convirtiendo cada sesión en un espacio de encuentro con el cine gallego contemporáneo.

Programa completo

La VII Semana del Cine Gallego echará a andar el martes 7 de abril en el Teatro Colón con la proyección de Sirât, de Oliver Laxe, a las 19:00 horas. El filme, hito histórico del audiovisual gallego al ser finalista a los Premios Oscar, consiguió este fin de semana el Premio Mestre Mateo a Mejor Largometraje. Sigue a un hombre y a su hijo en la búsqueda de una joven desaparecida en una rave en Marruecos, en un viaje marcado por la música electrónica y la búsqueda desesperada. La jornada se completará a las 21:00 horas con 'As liñas descontinuas', de Anxos Fazáns, una historia sobre el encuentro inesperado entre dos personas en momentos vitales muy distintos que transformará sus vidas.

El miércoles 8 de abril, también en el Teatro Colón, será el turno de 'San Simón' (19:00 h), de Miguel Ángel Delgado, que recupera la memoria de la isla convertida en campo de concentración durante el franquismo. A las 21:00 h se proyectará 'Antes de nós', de Ángeles Huerta, un retrato íntimo de Castelao y Virxinia a través de dos momentos clave de sus vidas, marcado por la pérdida y la reconstrucción del vínculo.

La programación se trasladará a la Domus el jueves 9 de abril, donde se podrá ver 'Deuses de pedra' (19:00 h), de Iván Castiñeiras, una historia de crecimiento ambientada en una escuela rural en la frontera entre Galicia y Portugal. A las 21:00 h será el turno de 'Ao son da nova regueifa', de Manolo Maseda y Saúl Rivas, un documental que recorre Galicia para explorar la evolución contemporánea de la regueifa, entre tradición y modernidad.

El viernes 10 de abril, también en la Domus, la jornada comenzará con 'O silencio herdado' (19:00 h), de Lucía Dapena González, una pieza íntima sobre la memoria, los silencios familiares y la dificultad de nombrar el pasado. Cerrará la programación '360 curvas' (21:00 h), de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández, Premio Mestre Mateo a Mejor Documental. La obra toma como punto de partida la carretera entre A Fonsagrada y Lugo para reflexionar sobre el declive y la resistencia del rural gallego.

Un total de ocho filmes repartidos en cuatro días que ofrecen una amplia panorámica de la creación audiovisual gallega actual, tanto en la ficción como en el documental, con propuestas que abordan cuestiones como la memoria histórica, la identidad, el mundo rural o las transformaciones sociales.

En su pasada edición, la Semana del Cine Gallego reunió una media de alrededor de 300 espectadores por jornada, reafirmando el interés del público por las producciones gallegas y consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario cultural. Además, todas las proyecciones contaron con la participación de los equipos de las películas, favoreciendo el diálogo directo entre creadoras, creadores y público.