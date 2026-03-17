Quincemil estrena sus Encuentros Creativos en A Coruña con Ramón Santos de La Crisálida y Nico Clouston

Quincemil estrena una nueva iniciativa en A Coruña, los Encuentros Creativos Quincemil. Se trata de un nuevo tipo de evento en el que reuniremos a referentes del mundo de la cultura, el ocio y el entretenimiento, al estilo de lo que hemos hecho con los Encuentros Tecnológicos.

Con el título "Triunfando en las redes sociales desde A Coruña", esta primera edición se celebra en A Coruña el miércoles 25 de marzo a las 19:30, y junta a dos de los creadores de contenido de A Coruña más conocidos del momento: Ramón Santos, creador de La Crisalida, con más de dos millones de seguidores en todo el mundo; y Nico Clouston, con decenas de miles centrados en el área de A Coruña.

Estos dos referentes coruñeses hablarán en una mesa redonda moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil y de Vandal, acerca de las cosas buenas y malas de ser creador de contenido: los retos, las dificultades, las pequeñas alegrías y las partes menos buenas de la fama.

Dos referentes de A Coruña

El caso de Ramón Santos es de sobra conocido en toda España. Este emprendedor tomó las riendas de una mercería con décadas de antigüedad, y sus redes sociales acumulan varios millones de seguidores en todo el mundo. Se trata de una de las cuentas de Galicia más seguidas de Instagram y TikTok, rivalizando e incluso superando a grandes empresas de la comunidad.

Nico Clouston tampoco necesita presentación, especialmente entre los más jóvenes. Este miembro de la "generación de oro" de la cantera del Dépor despunta desde hace años como uno de los principales influencers del área de A Coruña. Sus recomendaciones son seguidas por miles de personas de la ciudad y su entorno, y su secreto es la naturalidad y transparencia con la que lo hace.

Con este primer encuentro, Quincemil celebra su primer evento de entretenimiento, con la intención de repetir en el ámbito del ocio y la cultura los mismos éxitos que en sus eventos empresariales y tecnológicos.

¿Cómo asistir gratuitamente?

El Encuentro Creativo Quincemil es un evento completamente gratuito y abierto al público. Se celebrará en O'Culto, la cervecería situada en la calle Panaderas número 26 de A Coruña, donde Quincemil ya ha celebrado eventos antes. El evento comenzará a las 19:30 horas, pero la apertura de puertas será a las 19:00. Después de la charla y las preguntas, habrá momentos para cañas y networking en el propio espacio O'Culto.

Para apuntarte y reservar tu plaza, puedes reservar tu entrada a través de EventBrite.