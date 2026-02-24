Estas son las películas nominadas a los Premios Goya disponibles en los cines de A Coruña

El sábado 28 de febrero de 2026 se celebra la 40ª edición de los Premios Goya premiosgoya.com

Este sábado 28 de febrero se celebra la 40.ª edición de los premios de la Academia de Cine, que tendrán lugar en Barcelona y estará presentada por el actor gallego Luis Tosar y la cantante catalana Rigoberta Bandini. Si todavía no has visto las favoritas de este año, aún estás a tiempo: algunas de ellas continúan en cartelera en A Coruña.

Teniendo en cuenta que mañana es el día del espectador y que es el último miércoles antes de la gran gala del cine español, ¿qué mejor plan que ver alguna de las películas nominadas a los Goya? Tanto en los cines de Marineda City como en los de los Cantones hay varias opciones para disfrutar en pantalla grande.

Películas en Marineda City

En Marineda City tienes la opción de ver varias películas nominadas en distintos horarios de aquí al sábado. Además, recuerda que este miércoles, con motivo del día del espectador, las entradas tendrán un precio más reducido que cualquier otro día de la semana.

También, todos los días existen tarifas especiales para quienes tengan carné joven, sean mayores de 65 años o formen parte de una familia numerosa, por lo que es una buena oportunidad para disfrutar del mejor cine español antes de la gran gala de los Goya.

"La Cena"

Martes a las 18:40 horas

Miércoles a las 21:10 horas

La Cena tiene 8 nominaciones a los Premios Goya: Mejor película; Mejor guion adaptado; Mejor canción original; Mejor actor protagonista; Mejor actriz de reparto; Mejor actriz revelación; Mejor dirección de arte; y Mejor diseño de vestuario.

"Los domingos"

Martes a las 16:10 horas

Miércoles a las 18:40 horas

Jueves a las 21:10 horas

Los domingos tiene 13 nominaciones a los Premios Goya: Mejor película; Mejor dirección; Mejor guion original; Mejor actor protagonista; Mejor actriz protagonista; Mejor actor de reparto; Mejor actriz de reparto; Mejor actriz revelación; Mejor dirección de producción; Mejor dirección de fotografía; Mejor montaje; Mejor diseño de vestuario; y Mejor sonido.

"Maspalomas"

Martes a las 21:20 horas

Maspalomas tiene 9 nominaciones a los Premios Goya: Mejor película; Mejor dirección; Mejor guion original; Mejor música original; Mejor actor protagonista; Mejor actor de reparto; Mejor dirección de fotografía; Mejor dirección de arte; y Mejor maquillaje y peluquería.

"Rondallas"

Martes a las 16:00 horas

Miércoles a las 16:00 horas

Jueves a las 16:00 horas

Rondallas tiene 1 nominación a los Premios Goya: Mejor actor de reparto.

"Sirât"

Miércoles a las 16:20 horas

Jueves a las 18:40 horas

Sirât tiene 11 nominaciones a los Premios Goya: Mejor película; Mejor dirección; Mejor guion original; Mejor música original; Mejor dirección de producción; Mejor dirección de fotografía; Mejor montaje; Mejor dirección de arte; Mejor maquillaje y peluquería; Mejor sonido; y Mejores efectos especiales.

"Sorda"

Jueves a las 16:10 horas

Sorda tiene 7 nominaciones a los Premios Goya: Mejor película; Mejor dirección novel; Mejor guion adaptado; Mejor actor de reparto; Mejor actriz de reparto; Mejor actriz revelación; y Mejor sonido.

Los Cantones Cines

En los Cantones Cines hay menos disponibilidad. De hecho, tan solo se puede ver Rondallas, una estupenda oportunidad para disfrutar de una película rodada en Galicia y en la que ver muchas caras conocidas del audiovisual gallego.

"Rondallas"