Sheila, hermana de Mario Casas, se emociona con su discurso en los Premios Gaudí: "Te deberían dar otro por aguantarme"

Mario Casas (A Coruña, 1995) es uno de los actores más reconocidos del panorama nacional, algo que avalan los datos de espectadores de cada película o serie que estrena. El gallego está nominado a Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya por Molt Lluny (Muy Lejos), la misma película que le ha valido su segundo Premio Gaudí.

Su primera nominación a los Premios Gaudí llegó con El Fotógrafo de Mauthausen, aunque en aquella ocasión no logró alzarse con el galardón. El premio llegaría más tarde gracias a No matarás, y ahora suma un segundo reconocimiento por Molt Lluny. Durante su discurso, destacó el trabajo del equipo, se atrevió a hablar en catalán y tuvo un emotivo detalle para su hermana.

El segundo Premio Gaudí de Mario Casas

Mario Casas consiguió el Premio Gaudí a Mejor Actor Protagonista Masculino por Molt Lluny, consolidando así uno de los momentos más destacados de su carrera.

El actor gallego se impuso en una categoría especialmente competitiva, en la que también estaban nominados Álvaro Cervantes por Esmorza amb mi, Manolo Solo por Une quinta portuguesa y Sergi López por Sirât.

Mario Casas subió al escenario emocionado y agradecido y quiso comenzar su discurso compartiendo el reconocimiento con el resto de sus compañeros nominados: "Compartir con todos los compañeros. Al final sabéis como es esto, podemos estar cualquiera aquí", afirmó, subrayando el alto nivel de la categoría.

También dedicó unas palabras de agradecimiento a la Academia de Cine Catalán por el reconocimiento recibido.

🏆 MARIO CASAS, per MOLT LLUNY, guanya el Premi Gaudí a Millor protagonista masculí. Enhorabona! pic.twitter.com/yYi2kQsixn — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) February 8, 2026

El actor no se olvidó del equipo técnico y artístico que ha hecho posible Molt Lluny, destacando el trabajo colectivo que hay detrás del proyecto.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se dirigió al director, Gerard Oms, a quien agradeció la confianza depositada en él. "Gracias por confiar en mí, por tu sensibilidad, por llevarme a un lugar mágico. Me has dado la oportunidad de contar tu historia. Lo que tú tienes dentro queda plasmado para siempre en la pantalla y esa es una de las cosas que más feliz me puede hacer y acompañarte en este viaje como amigo, que sabes que te quiero mucho".

Parte de su discurso lo pronunció en catalán, un gesto con el que quiso rendir homenaje a la que considera su segunda casa y mostrar su respeto y cariño por la cultura y la lengua catalana.

Cuando ya abandonaba el escenario, el actor protagonizó uno de los momentos más cercanos y espontáneos de la noche al acordarse de su hermana Sheila, quien le observaba desde la butaca. Entre risas, volvió al micrófono: "Sheila, también, que te quiero, que te deberían dar otro Premio Gaudí, pero por aguantarme", arrancando las risas de su hermana y el aplauso del público.