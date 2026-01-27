Santiago se convierte en un escenario de época por el rodaje de la nueva serie de Netflix Quincemil

Durante estos días, la Praza da Quintana, así como las Platerías y en varias zonas de la zona vieja de Santiago se ha visto cómo ha aparecido decorada con carruajes, casetas que simulan mercados y otros objetos que transforman a la capital gallega en un poblado de época.

Todo tiene su explicación. La productora gallega Vaca Films está rodando su nueva miniserie, Lobo, en Santiago. Se trata del caso real de Manuel Blanco Romasanta, sastre itinerante que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado en España y en la Galicia rural del siglo XIX.

Autor confeso de trece asesinatos, durante su defensa, alegó ser un hombre lobo y desde ese momento comenzó la leyenda que ahora la productora coruñesa recupera para Netflix.

La serie está escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes, y dirigida por el propio Marini y Javier Rodríguez Delgado. Está protagonizada, además, por una cara más que conocida en la ciudad, Luis Tosar, quien fue vecino de Compostela durante muchos años cuando comenzó a cursar sus estudios en la Facultad de Historia de la ciudad y en dónde empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, comenzando a trabajar en compañías de teatro.

La serie también está protagonizada por Tristán Ulloa, quien visitó la capital gallega también durante el rodaje de El caso Asunta en el año 2024 donde encarnó el papel de Alfonso Basterra Camporro, condenado por matar a su hija Asunta en 2013, junto a la madre de la pequeña, Rosario Porto (interpretada en la serie por Candela Peña).