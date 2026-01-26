'Expediente Oculto', el programa de la TVG que introduce al espectador en la investigación criminal

La producción, que se emitirá el lunes a las 22:45 horas, consta de 13 episodios y propone una mirada rigurosa y transversal sobre crímenes reales, actualidad judicial y social y leyendas y misterios de Galicia

La Televisión de Galicia se adentra en el crimen y el misterio. Este lunes, a partir de las 22:45 horas, la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) emitirá Expediente Oculto, un formato de investigación que se configura como una de las apuestas editoriales y productivas más ambiciosas de la televisión pública gallega para la próxima temporada.

Producido por TEX45, el proyecto, que se emitía los domingos y ahora pasa a hacerlo los lunes, consta de 13 episodios -3 de ellos ya se han emitido- y propone una mirada rigurosa y transversal sobre crímenes reales, actualidad judicial y social y leyendas y misterios de Galicia.

Expediente Oculto no quiere limitarse a contar historias, sino a hacer que el espectador forme parte de ellas. El programa invita a seguir cada caso paso a paso, a comparar versiones, a poner en duda lo que se da por hecho y a sacar conclusiones propias a medida que avanza cada entrega.

Al frente está la periodista Patricia Abet, que actúa como guía y narradora de este viaje por el crimen y el misterio. Su papel va mucho más allá de presentar: es la encargada de ordenar el relato, introducir las claves del caso, facilitar el diálogo entre especialistas y acompañar al espectador a lo largo de todo el proceso de investigación.

Su estilo de conducción busca la claridad y la proximidad, favoreciendo un tono de debate accesible sin renunciar al rigor, con el objetivo de que el espectador no sea un mero observador, sino un participante activo en la reflexión.

Patricia Abet

Un formato estructurado para evolucionar con el espectador

Expediente Oculto se articula alrededor de tres mesas de análisis, concebidas como espacios de debate vivo, en los que la información no se cierra, sino que evoluciona a medida que se incorporan datos, voces y puntos de vista.

Mesa de crímenes : dedicada al análisis de casos criminales reales acontecidos en Galicia, desde una perspectiva jurídica, investigadora y humana.

Mesa de actualidad : centrada en sucesos recientes, procesos judiciales en curso y cuestiones de impacto social, aportando contexto y claves interpretativas

Mesa de leyendas y misterios: orientada al análisis del patrimonio inmaterial gallego, las leyendas, los enigmas históricos y los fenómenos paranormales, tratados con documentación y espíritu crítico.

Esta estructura permite que el programa avance por capas, haciendo que el espectador vaya descubriendo información al mismo tiempo que los colaboradores la analizan en plató.

El plató de Expediente Oculto está concebido como algo más que un decorado: es el corazón del programa, el lugar donde se analizan los casos y se contrastan las versiones. En torno a una mesa central, que funciona como un auténtico centro editorial del formato, los colaboradores comparten hipótesis, repasan pruebas y ayudan al espectador a entender qué se esconde detrás de cada historia.

La puesta en escena se refuerza con elementos de realidad aumentada, integrados en la narrativa de manera natural. Este recurso permite recrear escenarios, situar pruebas sobre mapas o construir líneas temporales que facilitan el seguimiento del caso sin sustituir el trabajo de investigación, sino dándole una nueva dimensión visual.

Plato de Expediente Oculto

Dos grandes bloques de contenido y una metodología que fomenta la reflexión

Expediente Oculto se articula en dos grandes bloques de contenido, con la participación de una serie de colaboradores fijos. En la mesa de crímenes y actualidad, el magistrado José Antonio Vázquez Tain y el periodista Xurxo Melchor ponen sobre la mesa su experiencia en tribunales y sucesos. En cada episodio se suma un representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un experto relacionado con el caso.

En la mesa de leyendas y misterios, el enfoque cambia de registro: el historiador Carlos Gabriel Fernández, el investigador Carlos Tresandí y Pablo Sangiao, investigador y sensitivo, exploran los límites entre historia, creencia y fenómeno inexplicado. En cada episodio, esta mesa suma un invitado vinculado al caso o al lugar investigado, aportando conocimiento directo o testimonios reales.

Cada episodio se construye con una metodología clara: presentación contextualizada del caso, aporte progresivo de información documental, debate abierto en mesa, recreaciones audiovisuales sin dramatización excesiva y un cierre reflexivo que deja espacio a la interpretación del espectador.

Con Expediente Oculto, CSAG refuerza su apuesta por contenidos de proximidad, de alto valor editorial y con una clara vocación de servicio público. El formato combina investigación, divulgación y participación, con una factura visual cuidada y una narrativa pensada para implicar a la audiencia capítulo a capítulo.