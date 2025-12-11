Confirmado por Movistar +: A Coruña será plató de rodaje de una nueva serie con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez

Carolina Yuste y Javier Gutiérrez, protagonistas de la nueva serie de Movistar + y Portocabo que se rodará en la provincia de A Coruña Cedida: Alba Pacheco

Una vez más, Galicia vuelve a situarse en el punto de mira de grandes plataformas de streaming como escenario para sus producciones audiovisuales, tanto series como películas. En esta ocasión, Movistar + inicia el rodaje de una nueva serie original en colaboración con la productora coruñesa Portocabo, protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez.

Se trata de Ardora, una mini serie que promete sorprender a todos los espectadores. La ficción se presenta como un thriller judicial que desarrollará su trama a lo largo de cinco episodios. El rodaje comenzará en enero de 2026 y se prolongará durante doce semanas en distintos puntos de la provincia de A Coruña.

Ardora, nueva serie original de Movistar +

Protagonistas y equipo técnico de 'Ardora' Cedida: Alba Pacheco

Galicia vuelve a consolidarse como uno de los territorios más atractivos para la producción audiovisual en España. Movistar +, con la producción de Portocabo, inicia el rodaje de Ardora, una nueva serie original creada por Pepe Coira y Fran Araújo, quienes repiten tándem creativo tras títulos como Rapa, Hierro o La canción.

Con una duración de cinco episodios y un rodaje previsto de doce semanas en la provincia de A Coruña, la serie se presenta como un thriller judicial que combina suspense, emoción y los conflictos personales de los protagonistas. La dirección corre a cargo de Jorge Coira, responsable de proyectos como Código Emperador o Me he hecho viral.

La historia sigue a Estela (Carolina Yuste), una abogada del turno de oficio en A Coruña que atraviesa un momento vital complejo. Su nuevo caso, que parece sencillo, consiste en defender a Aarón, un joven al que se le acusa de matar a un importante empresario local.

Las pruebas parecen señalar su culpabilidad, lo que permitiría a Sabela centrarse en su propia vida personal. Sin embargo, pronto descubre que nada es lo que parecía. En su camino se cruza Luis (Javier Gutiérrez), un policía también atrapado por su crisis personal y decidido a impedir que la verdad salga a la luz.

Reparto principal de la serie

Carolina Yuste, ganadora de dos Premios Goya -mejor actriz de reparto por Carmen y Lola y mejor actriz protagonista por La infiltrada- encabeza el reparto como Estela Otero.

A su lado, Javier Gutiérrez, también doble ganador del Goya y premiado con la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por La isla mínima, da vida al comisario Luis Rouco. El actor, figura esencial en cine y televisión, ha protagonizado varias series originales de Movistar Plus+ como La vida breve, Reyes de la noche y Vergüenza.

Ficha técnica: