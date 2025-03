El documental 'Salvaxe, Salvaxe', del director gallego Emilio Fonseca, llega a los cines

"Salvaxe, Salvaxe", el primer largometraje del cineasta Emilio Fonseca, llega a las salas de cine el este viernes 21 de marzo, tras ser premiado en eventos como el Festival de Málaga, FICG Guadalajara, Play-Doc, Alcances, Festival de Cine Internacional de Ourense o Another Way Film Festival. La premiere con el equipo tendrá lugar este jueves 20 en los Cines Cantones de A Coruña.

El documental, rodado entre Galicia y Portugal, busca resignificar las imágenes de la naturaleza y cuestionar la relación entre humanos y no humanos. Se trata de un ejercicio fílmico que se acerca a lo silvestre sin suplantarlo, con el deseo de descubrir su existencia y sin necesidad de representarlo, revelando tanto las imágenes de ausencia como las de encuentro.

"He querido hacer una película para compartir la emoción que me despierta la cohabitación con otras formas de vida. Para mí es urgente cuidar la población de lobos y los ecosistemas en los que habitan y también ayudar a desarticular políticas y discursos contrarios a las vidas no humanas y la evidencia científica", afirma el director, Emilio Fonseca.

Walkie Talkie Films presenta este proyecto producido por Animala y Xiana do Teixeiro que cuenta con la financiación del ICAA a través del Gobierno de España, la subvención de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), la participación de la CRTVG y el apoyo a la distribución de la Deputación da Coruña.

El director

Guionista, director, dibujante, animador y docente en ámbitos de la imagen, funda en 2008 Walkie Talkie Films, trabajando con lenguajes documentales y experimentales.

Es también autor de ensayos "Somos plaga" y "Soy muro", de la serie "Soy Cámara" (CCCB), el libro "Imágenes: un dominio público" (VVAA, CCCB, 2020), e las piezas televisivas "Queimar o monte" e "Tallers Sonors". Ha participado en el proyecto de arte y cooperación internacional "Chaco Ra’anga" (AECID), creando el cómic documental sobre conflictos ecosociales "Verde Invisible" (AECID, 2024). Es también autor del cómic de ficción "Fóra de Mapa (Premio Castelao de Banda Deseñada 2016)".