A Coruña llega a las calles de Rusia entre los "monigotes" de pasos de peatones más originales del mundo

Después de que A Coruña se colase entre las mejores ciudades del mundo para vivir, ahora la ciudad vuelve a aparecer en otro ranking. Esta vez lo hace desde Rusia representada por uno de los "monigotes" de los pasos de peatones más singulares del mundo.

Y es que, aunque tengamos más que interiorizado el 'dibujito' del semáforo, lo cierto es que pocos hay como el de A Coruña. Lo que parece ser una niña con trenzas destaca entre los pictogramas más singulares de todo el mundo recogidos en una exposición de la artista Maya Barkai. Uno de los pocos representados por una mujer.

Entre 77 pictogramas plasmados a lo lardo de una calle rusa de Perm, aparece también el paso de peatones coruñés. Eso sí, para quienes están al otro lado del mundo, la ciudad figura como "Corunna".

Y ya no es solo que A Coruña haya sido seleccionada para aparecer en este particular carrusel de fotografías. Es que, además, en una lista que habla de 'Walking Men', el de la ciudad gallega es una mujer. Una de las pocas figuras femeninas que pueden verse entre las 77 fotografías que forman parte de algo tan cotidiano del día como crizar un paso de cebra.

Monigote de 'Corunna' en Rusia @hidden.ny

La imagen forma parte de Walking Men Worldwide, un proyecto de la artista Maya Barkai que reúne pictogramas de pasos de peatones de ciudades de todo el mundo. Un proyecto que comenzó en 2010 y que, 16 años después, ha acabado dejando también la huella de A Coruña en las calles de esta ciudad rusa.

La primera instalación, Walking Men 99, se presentó en Nueva York en enero de 2010. Barkai reunió entonces 99 figuras procedentes de diferentes ciudades del mundo en los paneles de madera de un edificio en construcción en el número 99 de Church Street, en Manhattan. La instalación ocupaba cerca de 500 pies y, aunque estaba previsto que permaneciese un año, terminó acompañando a los peatones durante casi cuatro.

Ese mismo año, el proyecto llegó a Perm bajo el nombre de Walking Men PERMM. Allí se colocaron a tamaño real 77 fotografías de pictogramas de peatones en las calles Lenina y Uralskaya, en una instalación de más de 120 metros impulsada por el Museum of Contemporary Art PERMM dentro de su programa de arte público.

Fotógrafos de diferentes lugares del mundo

La idea de Barkai era convertir estos pequeños símbolos, tan habituales en nuestro día a día que muchas veces pasan desapercibidos, en parte del paisaje de las ciudades. Para ello contó con fotógrafos y colaboradores de diferentes lugares del mundo, que fueron aportando sus propios "walking men". Sin embargo, del de la ciudad gallega se desconoce quién lo capturó.

Y entre todos ellos terminó apareciendo A Coruña. O, mejor dicho, Corunna. Representada por lo que parece ser una niña con falda y trenzas que te avisa cuando puedes cruzar la calle.