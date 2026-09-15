A Coruña reunirá en octubre a expertos en cultura e IA para analizar el futuro del sector

A Coruña acogerá el próximo 2 de octubre un encuentro que pondrá el foco en uno de los grandes retos a los que se enfrenta actualmente el sector cultural: el impacto de la inteligencia artificial. La Domus. Casa del Hombre será el escenario de la primera edición de Periscopio A Coruña, una jornada que reunirá a profesionales de la cultura, la tecnología y la creatividad para reflexionar sobre el papel que debe ocupar la IA en estos ámbitos.

La iniciativa está organizada por Fundación Contemporánea junto al Ayuntamiento de A Coruña, con el apoyo del Consorcio de Turismo y Congresos y de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). La programación contará con filósofos, investigadores, artistas, gestores culturales y profesionales vinculados al desarrollo tecnológico.

Entre los nombres que participarán en esta primera edición se encuentran la escritora e investigadora Remedios Zafra, el director de la AESIA, Alberto Gago, el cineasta y artista Chino Moya, el artista, diseñador y estratega Alberto Barreiro y el director creativo de la Colección Solo, Óscar Hormigos.

La jornada arrancará con la participación del concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro; Alberto Gago y la directora de Fundación Contemporánea, Sara Magán. A continuación, Remedios Zafra, investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC y profesora universitaria, será la encargada de ofrecer la charla inaugural.

Dos mesas para debatir sobre el futuro de la cultura

El programa continuará con dos mesas de conversación centradas en diferentes aspectos de la relación entre inteligencia artificial y cultura. La primera, titulada "La cultura vs algoritmo. Hacia un nuevo ecosistema cultural", reunirá a Alberto Gago, Iván López Gimeno, responsable de Marketing de Afiliación Internacional en PcComponentes, y Remedios Zafra. El encuentro estará moderado por Óscar Becerra, director de La Fábrica.

La segunda mesa, "Creación híbrida: la IA como herramienta creativa", abordará las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para los procesos de creación. En ella participarán Alberto Barreiro, Chino Moya, Martín López Nores, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo, y Óscar Hormigos. Sara Magán será la encargada de moderar esta conversación.

El encuentro incluirá también el taller "¿Qué cultura queremos en la era de la IA?", dirigido por Silvia Rivela, divulgadora especializada en innovación y tecnología, emprendimiento, estrategia y narrativa de marca.

La programación se completará con un espacio de networking denominado "Un café con...", que permitirá a profesionales y agentes del sector cultural mantener encuentros individuales con algunos de los participantes en Periscopio A Coruña.

Un hackatón para unir cultura y tecnología

La cita del 2 de octubre servirá además para poner en marcha la primera jornada del hackatón Creadores culturales & tecnólogos, una iniciativa que pretende llevar el debate sobre la inteligencia artificial a un terreno práctico.

El programa reunirá a equipos multidisciplinares formados por profesionales de la cultura y personas con perfiles tecnológicos para desarrollar prototipos y explorar posibles aplicaciones de la IA en la gestión, creación de contenidos y difusión de proyectos culturales.

La convocatoria para participar en el hackatón permanece abierta hasta el 28 de septiembre. Los proyectos seleccionados formarán parte de un proceso que se desarrollará entre el 2 de octubre y el 16 de diciembre.

Periscopio A Coruña se incorpora así a la red de encuentros impulsados por Fundación Contemporánea, que busca generar espacios de reflexión y conexión entre los profesionales del sector cultural y otros ámbitos vinculados a la innovación. En esta ocasión, A Coruña será el punto de encuentro para abordar cómo la inteligencia artificial está transformando la creación cultural y qué papel quiere asumir el propio sector ante este cambio.