La Real Academia Galega estrena un diccionario castellano-gallego en línea con 26.000 entradas

La Real Academia Galega (RAG) ha presentado este jueves su nuevo Diccionario castellano-gallego (DRAGBIL) en línea, una herramienta pensada para facilitar la consulta, el estudio y el aprendizaje del gallego. El nuevo repertorio ya puede consultarse en la página web de la Academia y también está disponible a través de la aplicación del diccionario para dispositivos Android e iOS.

El proyecto supone una profunda actualización del diccionario bilingüe que la RAG publicó en papel en 2004. Los trabajos comenzaron en 2014 y han permitido crear una versión mucho más amplia, con alrededor de 26.000 entradas, 55.200 acepciones, más de 87.000 sinónimos de traducción y unas 6.000 frases hechas.

La revisión no se ha limitado a trasladar a internet la obra anterior. Se han incorporado 1.000 nuevos lemas, cerca de 7.000 acepciones, unos 15.000 sinónimos de traducción adicionales y 800 fraseologismos que no estaban incluidos en la edición de 2004. Además, se han actualizado numerosos artículos y se han generado nuevos ejemplos. En total, se ha modificado en alguna medida prácticamente el 95% de las entradas.

El presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, ha destacado la importancia de contar con esta herramienta, especialmente para las personas que se aproximan al gallego desde el castellano.

"O Dicionario bilingüe castelán-galego en liña é un exemplo máis da vocación de servizo público da RAG, que se esforza en dar resposta ás demandas tanto de estudantes e de profesionais coma da sociedade en xeral", ha señalado.

Monteagudo ha explicado que una de las peticiones que recibe con mayor frecuencia la Academia está relacionada con las herramientas de consulta de la lengua. "O dicionario que hoxe presentamos é, neste sentido, unha ferramenta estratéxica, porque moita xente chega ao galego a través do castelán, tanto persoas galegas castelanfalantes coma doutras orixes", ha añadido.

La Academia trabaja además con la idea de ofrecer en el futuro una herramienta en la dirección inversa, es decir, un diccionario gallego-castellano. Mientras tanto, las búsquedas avanzadas del DRAGBIL permiten obtener información también desde el gallego hacia el castellano, por lo que la herramienta puede utilizarse en buena medida de forma reversible.

Un diccionario que va más allá de la traducción

La directora del DRAGBIL, María Dolores Sánchez Palomino, ha explicado que la nueva obra sigue los criterios de la lexicografía bilingüe moderna, aunque mantiene elementos propios de la tradición de la lexicografía académica gallega.

"O Dicionario castelán-galego en liña responde aos criterios da lexicografía bilingüe moderna e combina as tendencias actuais cos trazos que veñen sendo tradicionais e resultan moi positivos na lexicografía académica galega", ha indicado.

Uno de los aspectos destacados por la Academia es que el DRAGBIL no se limita a ofrecer equivalencias entre palabras. La herramienta presta especial atención a las diferencias existentes entre castellano y gallego, algo especialmente relevante debido a la proximidad entre ambas lenguas y a la situación de contacto en la que conviven.

"Esta é unha obra cunha importante dimensión didáctica, que é unha constante nos dicionarios da RAG, e que se reforza en publicacións que teñen unha especial importancia para o mundo do ensino", ha explicado Sánchez Palomino.

El diccionario incluye información sobre los contextos de uso, un mayor número de frases hechas y referencias a los llamados falsos amigos, palabras que pueden presentar una forma similar en castellano y gallego pero que tienen significados diferentes. La directora ha puesto como ejemplo "rubio" o "estudio", ya que en gallego esta última palabra significa únicamente lugar de trabajo, mientras que para referirse a la acción de estudiar se utiliza "estudo".

También se recogen diferencias relacionadas con el género y el número de las palabras. Es el caso de "sal", que en gallego es masculina y en castellano femenina. La obra presta igualmente atención a las diferencias existentes en determinadas construcciones verbales.

Las indicaciones fonéticas cumplen también una función didáctica, especialmente en aquellos casos en los que la pronunciación puede generar dudas. Entre otros aspectos, se señalan diferencias en la apertura de las vocales o en la pronunciación de la letra "x", como ocurre con "taxi".

Una herramienta en actualización permanente

El coordinador del Seminario de Lexicografía de la RAG, Manuel González González, ha puesto el foco en otra de las ventajas que ofrece la versión digital: la posibilidad de actualizar el contenido de forma más dinámica.

"O novo chanzo na aplicación máis sistemática dos criterios metodolóxicos" adoptados en la edición de 2004 y la incorporación de nuevas entradas son, según ha explicado, algunos de los principales avances de esta versión.

González ha destacado además que "o DRAGBIL en liña vai facilitar a continua actualización dunha maneira máis dinámica, en coordinación coa actualización do Dicionario da lingua galega da Academia e de acordo coas necesidades dos usuarios".

La directora de la obra también ha incidido en este carácter abierto. "A partir de agora, da mesma maneira que se fixo e se fai co dicionario monolingüe, o DRAGBIL será obxecto dunha actualización continua para completalo e melloralo progresivamente", ha señalado.

El desarrollo del nuevo diccionario ha contado con la colaboración económica de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La RAG también ha agradecido el apoyo de la Fundación Barrié, que ha permitido impulsar los trabajos del área de lexicografía de la institución y ofrecer su aplicación de diccionario.