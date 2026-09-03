El arte contemporáneo abre sus puertas en A Coruña con un fin de semana de exposiciones, actividades y fiesta

Coruña Arte Aberta (CAbe) se estrena este año en la ciudad como una nueva propuesta cultural nacida para exponer el arte contemporáneo gallego con una programación que se expande por museos, galerías, fundaciones, espacios alternativos, estudios artísticos, locales de hostelería y equipamientos culturales. El proyecto reúne a más de 30 artistas, 40 espacios y suma más de 25 exposiciones. Todo ello en el fin de semana del 17 al 20 de septiembre.

CAbe busca conectar distintas generaciones, disciplinas y formas de entender el arte para fomentar su creación y ampliar su difusión en una "muestra expandida".

La presentación tuvo lugar esta tarde en la Fundación Luis Seoane, uno de los espacios seleccionados.

Aquí, como en el Centro de Arte Fundación María José Jove o el Museo de Belas Artes, además de otros lugares como las galerías Moret Art, Nordés y Vilaseco, se podrá disfrutar en primera persona de más de una veintena de exposiciones.

El Macondo, el Universal o el Jazz Filloa también se cuelan en la lista.

Además, también se organizará un recorrido especial. El Coruña Art Tour conectará más de 25 locales participantes con un mapa específico para el público de CAbe.

La inspiración de este proyecto nace en ciudades como Madrid, Barcelona o Mallorca, que cuentan con iniciativas parecidas. El público al que se dirige no es solamente el de la propia industria, como profesionales y coleccionistas, sino que aspira llegar también a todo tipo de visitantes.

Héctor César Marcos, organizador, destaca que "buscamos poner en valor el arte local y no solo el emergente, sino también las vanguardias que han pasado. Es un evento que llega por primera vez a Galicia en este formato".

Este "proyecto de ciudad" nace con la ambición de convertirse en una referencia en el norte peninsular.

"Esta ciudad es un enclave perfecto para este tipo de eventos", subrayó.

Las exposiciones se completan también con intervenciones urbanas y fiestas del arte en espacios alternativos.

Entre los nombres participantes están Anna Turbau, Óscar Cabana, Héctor Francesch o Elena Corredoira.

"Todo cabe en CAbe", reconoció el organizador.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Concello de A Coruña.

La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram @corunarteaberta.