La escultura 'A Santa' de Francisco Asorey ya está en Galicia y puede visitarse en Santiago

La escultura A Santa, de Francisco Asorey, ya está en Galicia. Adquirida por la Xunta en 2023, la obra se puede admirar en el Museo Gaiás de la Cidade da Cultura, a donde ha llegado procedente de Uruguay tras más de siete décadas en este país.

El escultor nacido en Cambados en 1889 y fallecido en Santiago de Compostela en 1961 creó A Santa hace 100 años. La escultura representa a una labriega desnuda que lleva sobre sus hombros un yugo y está considerada una pieza "fundamental" del patrimonio autonómico por su "alto valor histórico y artístico".

La obra es, además, un símbolo de la Galicia exterior. Presentada en 1926 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, la Casa de Galicia de Montevideo la adquirió en 1951 y se convirtió en uno de los mejores ejemplos del patrimonio que fue conservado por centros y asociaciones de gallegos en América y en un símbolo de la emigración gallega en Uruguay.

El acto de recibimiento tuvo lugar este martes en la Cidade da Cultura y en él participaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Cultura, José López Campos; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, y familiares del propio escultor.

Los asistentes han coincidido en que A Santa es una obra con un "alto valor simbólico" por su vinculación a la emigración gallega, que actúa como nexo de unión entre la Galicia del exterior y la comunidad. Una relación que fue reconocida la semana pasada con las Medallas de Galicia, entregadas a cuatro mujeres gallegas nacidas en la diáspora.

"Galicia recupera unha peza fundamental da súa historia. A obra Santa, de Francisco Asorey, regresa a Galicia cen anos despois da súa creación para formar parte do patrimonio de todos. Xa pode visitarse na Cidade da Cultura", compartió Alfonso Rueda en su perfil de X.

Sanmartín, por su parte, celebró este "emblema" que debe ser difundido y conocido pueda estar definitivamente en Galicia y, en concreto, en Santiago de Compostela. La regidora invitó a todo el mundo a conocer la figura de Francisco Asorey, "un referente" en el mundo del arte.