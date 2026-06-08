Gálicca Internacional celebra su 5º aniversario con "Travesías de Color": un puente artístico entre el Mediterráneo y Compostela

La Galería Gálicca Internacional, ubicada en el emblemático número 42 de la rúa do Hórreo, se viste de gala para inaugurar la exposición "Travesías de Color". Esta muestra, que permanecerá abierta al público del 10 al 30 de junio, representa un hito estético por su confluencia de estilos y conmemora el quinto aniversario del espacio de arte en el corazón de la capital gallega.

En una colaboración con el Círculo Artístico Reino de Valencia, bajo la comisaría de la artista Liliana Hernández Fuster, la exposición propone un diálogo pictórico que late desde las luminosas costas mediterráneas hasta la piedra eterna de Santiago de Compostela. La propuesta se articula como una "polifonía visual", utilizando el lenguaje universal del arte para trascender fronteras sociales y culturales.

Una constelación de 15 miradas contemporáneas

La muestra reúne a destacados creadores cuyas trayectorias convergen para explorar desde la precisión figurativa hasta la abstracción lírica y el surrealismo narrativo:

Beatriz Olabarria del Corral.

Javier Mora Company.

Isabel Sanjuan Úbeda.

Lidia Carrió.

José Antonio Martinho.

José Antonio Mingo Regidor.

Ana García Pulido.

Josep García Marsal.

Juan Ramón Luque Avalos.

Margarita Vargas.

Mariví Paños Blázquez.

Pilar Paskal.

Xitina Ferrés Zendrera.

Ana Rivas.

Celia Olmos.

Compromiso cultural y aniversario

La dirección de Gálicca Internacional destaca que este proyecto nace de más de 25 años de experiencia en el sector artístico. Este espacio se ha consolidado como referente para artistas emergentes y consagrados. Este aniversario, celebrado a través de "Travesías de Color", reafirma su misión de transformar cada exposición en un puente cultural que derriba fronteras creativas y acerca el arte contemporáneo al gran público de forma natural. "En una sociedad hiperconectada pero fragmentada, el arte permite confrontar realidades y generar empatía profunda", señalan sus directores Eduardo Tarrazo y Victoria Sánchez.

La exposición se inaugurará el miércoles 10 de Junio a las 20 horas, invitando a un vino español a todos los asistentes.